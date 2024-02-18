REPLIK ne demek? Replik, sahne oyunlarında konuşanların birbirine söyledikleri sözlerden her birine verilen addır. CHP tiyatrosunda replikler çok. Son iki replikle yazıma başlıyorum...

1-CHP'nin devrik Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ostim'deki Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde kahvaltı yaparken arkasındaki, "Bir daha bu yolları aynı hevesle bir yürürüm ki şok olursunuz" panosuyla Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'e derin mesaj verdi.

2-Gürsel Tekin'e göre CHP'de değişimcilerin yeni ismi:

ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR.

Peki neler oluyor? Meral Akşener çok kızmış çok. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den intikam almak istiyor. İmamoğlu derin düşünceler içinde. Çünkü ABLA'sı onu bıraktı.

O da ablasına kazık attı. 31 Mart seçimlerine 45 güne kala İYİ Parti lideri Akşener, CHP'den aday yapılmayanları tek tek partiye alıyor. Akşener, Adana'nın kaderini belirleyen Seyhan ve Çukurova ilçelerine CHP'li belediye başkanlarını transfer etti. Bitmedi.

Akşener'in adayı aracılığıyla Yavaş'ı suçlaması da yenilir yutulur değil.

Ankara İP İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alınırken, Mansur Yavaş çok sert suçlandı:

"Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız. İYİ Parti, yaklaşık 6 aydır Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyenler tarafından, örtülü şantaja maruz kalmaktadır. İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Mansur Yavaş, işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır. Yavaş ve saz arkadaşlarına göre, Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanması için atılacak bir adım, İYİ Parti'nin itibarının zedelenmesine, istikrarsızlaşmasına, hatta dağılmasına sebep olsa bile mubahtır.

Sayın Yavaş, araya piyonlarını sokmadan tartışamaya cesaretiniz olmadığını çok iyi biliyoruz." Gelelim CHP'ye... Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu Troykası doğdu. Herkesin planı 31 Mart gecesi için hazır.

CHP'nin uğrayacağı hüsran sonrasında, ÜÇ BAŞLI partide neler olacağına kısaca bakalım.

İMAMOĞLU CEPHESİ:

İstanbul seçimlerini kaybedince, Ankara'ya yönelecek. CHP Genel Başkanı olmaya soyunacak. Başta İstanbul, İzmir, Bodrum, Adana, Mersin ve Antalya'nın RANTLARI YÜKSEK İLÇELERİNDE

OLUŞTURDUĞU güç tahkimatına dayanacak.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ:

Genel Başkan olarak, İzmir'de ve Ankara Çankaya'da sağladığı güç tahkimatıyla, Genel Başkanlığı bırakmamanın yollarını zorlayacak.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ:

Mayıs ayındaki Olağanüstü Kurultay'a hazırlanıyor. Adamlarının bir bir Ekrem İmamoğlu tarafından tırpanlanmasına çok kızıyor.

Ancak onun da planı hazır.

Kaybeden İmamoğlu'ndan hesap soracak. Çünkü Kılıçdaroğlu, "Ben ona İstanbul'u verdim, o bana Cumhurbaşkanlığı için destek olmadı. Bunun da bedeli olacak" düşüncesinde.

SONUÇ: Evet Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu TROYKA'sı bileniyor.

Yaşanan KAOS sonucu herkesin planları var. CHP'de hep kavga vardı yine kavga olacak. Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek GELİYOR. İmamoğlu ve Özel de kendi planlarıyla yürümek istiyor. Her ikisinin de geleceğini 31 Mart belirleyecek.