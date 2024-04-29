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FETÖ'nün dev emniyet arşivi çözüldü! 'Garson' soruları tek tek yanıtladı: Gülen'i sürekli bilgilendirmişler
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devlet içerisine gizlenen mahrem FETÖ'cülere tek tek darbe vurulurken, "Garson" kod isimli FETÖ'cünün şifreli dökümanları 6 yıl sonra MİT tarafından kırıldı. 55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı. FETÖ'nün sekretaryası "Garson"a çözülen veriler tek tek sorulurken, ifadesi ortaya çıktı.