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FETÖ'nün dev emniyet arşivi çözüldü! 'Garson' soruları tek tek yanıtladı: Gülen'i sürekli bilgilendirmişler

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devlet içerisine gizlenen mahrem FETÖ'cülere tek tek darbe vurulurken, "Garson" kod isimli FETÖ'cünün şifreli dökümanları 6 yıl sonra MİT tarafından kırıldı. 55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı. FETÖ'nün sekretaryası "Garson"a çözülen veriler tek tek sorulurken, ifadesi ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 06:59
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FETÖ’nün dev emniyet arşivi çözüldü! ’Garson’ soruları tek tek yanıtladı: Gülen’i sürekli bilgilendirmişler

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis daha deşifre olmuştu.

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FETÖ’nün dev emniyet arşivi çözüldü! ’Garson’ soruları tek tek yanıtladı: Gülen’i sürekli bilgilendirmişler

55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı.

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FETÖ’nün dev emniyet arşivi çözüldü! ’Garson’ soruları tek tek yanıtladı: Gülen’i sürekli bilgilendirmişler

16 yılda görev yapan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, personellere verilen kodlar, yeni çıkan bilgiler yapılanmanın sekretaryasında çalışan gizli tanık "Garson"a tekrar soruldu.

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FETÖ’nün dev emniyet arşivi çözüldü! ’Garson’ soruları tek tek yanıtladı: Gülen’i sürekli bilgilendirmişler

O İFADE ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre "Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ek ifadesi alındı. 250 sayfa ifade veren "Garson" çıkan kodlarla ilgili bildiklerini Cumhuriyet Savcısına anlattı.

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FETÖ’nün dev emniyet arşivi çözüldü! ’Garson’ soruları tek tek yanıtladı: Gülen’i sürekli bilgilendirmişler

Ulaşılan ifadelerde "Garson" daha önce şifresini verdiği ve bir kısmı farklı şifrelenmiş iki ayrı SD karttan son olarak çıkartılan verilerin, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasının arşivi niteliğinde olan veriler olduğunu, örgütün Emniyet Mahrem yapısının bu tür verileri sürekli kayıt altına aldığını söyledi.