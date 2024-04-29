FETÖ’nün dev emniyet arşivi çözüldü! ’Garson’ soruları tek tek yanıtladı: Gülen’i sürekli bilgilendirmişler

Ulaşılan ifadelerde "Garson" daha önce şifresini verdiği ve bir kısmı farklı şifrelenmiş iki ayrı SD karttan son olarak çıkartılan verilerin, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasının arşivi niteliğinde olan veriler olduğunu, örgütün Emniyet Mahrem yapısının bu tür verileri sürekli kayıt altına aldığını söyledi.

