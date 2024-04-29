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IBAN ile ödemeye kıskaç! Bakanlık esnafı yakın takibe aldı | İşte kesilecek cezalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasapta, manavda, kuaförde, doktor muayenehanelerinde IBAN ile ödeme alıp fiş kesmeyen esnafı takibe aldı. Banka hesapları didik didik inceleniyor. Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 06:36
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IBAN ile ödemeye kıskaç! Bakanlık esnafı yakın takibe aldı | İşte kesilecek cezalar

Kasapta, manavda, kuaförde, doktor muayenehanelerinde, elektronik mağazalarında kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine, müşterilerini IBAN'la ödemeye yönlendiren, üstelik alışveriş karşılığında fiş-fatura kesmeyen esnafa kötü haber geldi.

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IBAN ile ödemeye kıskaç! Bakanlık esnafı yakın takibe aldı | İşte kesilecek cezalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri didik didik incelemeye başladı.

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IBAN ile ödemeye kıskaç! Bakanlık esnafı yakın takibe aldı | İşte kesilecek cezalar

Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise her bir fatura için 3.400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Devleti vergi kaybına uğrattıkları için vergi incelemesi yapılacak.

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IBAN ile ödemeye kıskaç! Bakanlık esnafı yakın takibe aldı | İşte kesilecek cezalar

15 BİN TL'YE KİRALIK IBAN!
Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre Son dönemde esnaf, banka POS cihazlarının yüksek komisyon oranları ve alışveriş bedelinin tahsil sürelerinin 45 güne yaklaşması nedeniyle IBAN ile ödemeye yönelmişti.

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IBAN ile ödemeye kıskaç! Bakanlık esnafı yakın takibe aldı | İşte kesilecek cezalar

Pek çok esnaf iş yerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başlamıştı. Ancak IBAN ile ödeme suistimalleri de beraberinde getirdi.