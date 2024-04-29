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IBAN ile ödemeye kıskaç! Bakanlık esnafı yakın takibe aldı | İşte kesilecek cezalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasapta, manavda, kuaförde, doktor muayenehanelerinde IBAN ile ödeme alıp fiş kesmeyen esnafı takibe aldı. Banka hesapları didik didik inceleniyor. Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.