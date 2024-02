CHP Eşbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki beyin takımı Başkan Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Murat Kurum'un müthiş atakları karşısında panikledi. ZAFER MUTLU'nun gazetesi Oksijen, İmamoğlu'nu destekleyen bir beyin merkezidir.

Gazetenin arşivlerini incelerseniz, İmamoğlu'na verilen OKSİJEN'i görürsünüz. Dün de Zafer Mutlu'nun Oksijen'inde MANİDAR bir makale yayınlandı. Bir dönemin ünlü anketçisi BEKİR AĞIRDIR makaleyi kaleme aldı. Ağırdır, İmamoğlu 2 ay önceki üstünlüğünü kaybetti, Kurum ile oyları başa baş.

İmamoğlu yarışa önde ve neredeyse CHP oyundan 10-12 puan daha yüksekten başlıyor gibi görünüyordu.

Fakat şimdi İyi Parti adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'ın partilerinin oylarından İmamoğlu'na gidecek oyları en aza indireceği muhakkak.

DEM Parti'nin de oldukça yüksek profilli bir aday çıkarması bekleniyor.

CHP'nin adaylık sürecindeki umutsuzluk çoğaltan tutumu ve tercihleri de dikkate alındığında CHP oyunun artmasını beklemek gerçekçi değil" analizi yaptı. Ağırdır, "Muhalefetteki bu dağılmaya ve yıkıcı karşılıklı söylemlere bakılınca İmamoğlu'nun iki ay önceki kağıt üzerindeki avantajının kaybolduğunu ve İmamoğlu-Kurum yarışının baş başa yakın bir noktadan başladığını söyleyebiliriz" dedi.

OKSİJEN'den anlayacağımıza göre İmamoğlu tayfası panikte, ne yapacağını bilmiyor. Çünkü İmamoğlu tek başına güçlü bir figür değil. Erdoğan karşıtları HDPKK bloğunu da yanına alırsa kıl payı İstanbul'u kazanmıştı. Şimdi gizli dehlizlerde TÜSİAD üyesi bazı isimler de İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanma ihtimalinin olmadığını söylemeye başladı. Bekir Ağırdır, HDP veya DEM'e yakın bir isimdir. Aslında o da gerçekleri biliyor Mutlu'nun gazetesinde kendince ortak bir planın adımını attığını gösteren makaleyi yazıyor.

İMAMOĞLU'nun Rumelihisarı'ndaki o gizli odada konuşulanların artık dışarıya sızdığı da bir gerçek. Panik Odası artık Rumelihisarı'nda.

O nedenle birkaç kilometre yaptığı metroyu önce 47 kilometre yalanıyla çıktı, 1 hafta sonra yalanını daha da geliştirerek 67 kilometre metro yaptığını iddia etti. 1 haftada 20 kilometrelik metroyu İmamoğlu rüyasında bile yapamaz ama algı ile seçimi kazanacaklarını sandıkları için buna başvurmaktan çekinmiyor.

İstanbul'u milyarlarca dolar borca sokan birinin hala 'başarılıyım' demesi de sadece İmamoğlu ve trollerine yakışır.



SONUÇ

İmamoğlu, 58 gün sonra siyasetin zor durumda kalacak. Tek amacı CHP Genel Başkanlığı'nı almak için çabalayacak. Çünkü İstanbul'u bitiren İmamoğlu'nun Twitter'la seçim kazanacağına yanındakiler bile inanmıyor. DEM'e yaptıkları teklifleri her geçen gün artıran İmamoğlu'nun daha ne kadar ileri gideceğini kendisi bile bilmiyor. Gerekirse İstanbul'un tamamını bile vermeye hazır duruma gelen İmamoğlu, DEM'e CHP'nin kazandığı her ilçede belediye başkan yardımcılıklarını önerdi. Şimdi ben diyorum ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kaybediyor, Ankara bileti için de gizli adımlar atıyor. Özgür Özel de CHP tarihinin en sıradan Genel Başkanı olarak kaderini bekliyor.

Özel, Kılıçdaroğlu'na giderek "İmamoğlu'nu nasıl siyaseten bitiririz" planı yapıyor. CHP'de oyunlar da bitmez planlar da...