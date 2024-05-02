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Haberler Galeri Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

Bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında duyurulan kampanyalarla birlikte, emeklilere yönelik cazip teklifler yarışı kızıştırdı. Bazı bankalar, emeklilere sunulan promosyonları 18 bin liraya kadar çıkarıyor. Ancak en yüksek promosyonu hangi bankanın sunduğunu merak ediyorsanız, işte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 06:28
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Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokolle, emeklilere yönelik taban promosyon tutarları belirlendi. Emeklilerin aylık tutarlarına göre değişen bu tutarlar, aylığı 10 bin liranın altında olanlar için 5 bin lira, 10 bin ile 14 bin 999 lira arasında olanlar için 8 bin lira, 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanlar için 10 bin lira, ve 20 bin lira ve üzeri olanlar için 12 bin lira olarak belirlendi. Bazı özel bankalar ise bu tutarları aşarak, emeklilere 18 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Mayıs ayı kampanyalarıyla birlikte, emeklilere cazip teklifler sunan bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor.

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

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Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

Akbank, aylık maaşı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500, ve 20.000 lira ve üzerindekiler için 15.000 lira promosyon sunuyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 lira, toplamda 2.500 lira chip para da veriyor.

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Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

Albaraka Türk, aylık maaşı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000, ve 20.000 lira ve üzerindekiler için 12.000 lira promosyon sağlıyor. Ayrıca, 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira ve her yeni emekli müşteri getirene 500 lira, toplamda 3.000 lira ek ödül sunuyor.

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Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

DenizBank, aylık maaşı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000, ve 20.000 lira ve üzerindekiler için 12.000 lira promosyon veriyor.

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Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

Fibabanka, aylık maaşı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000, ve 20.000 lira ve üzerindekiler için 12.000 lira promosyon sunuyor.