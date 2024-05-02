02 Mayıs 2024, Perşembe
Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!
Bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında duyurulan kampanyalarla birlikte, emeklilere yönelik cazip teklifler yarışı kızıştırdı. Bazı bankalar, emeklilere sunulan promosyonları 18 bin liraya kadar çıkarıyor. Ancak en yüksek promosyonu hangi bankanın sunduğunu merak ediyorsanız, işte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 06:28
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