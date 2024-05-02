Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokolle, emeklilere yönelik taban promosyon tutarları belirlendi. Emeklilerin aylık tutarlarına göre değişen bu tutarlar, aylığı 10 bin liranın altında olanlar için 5 bin lira, 10 bin ile 14 bin 999 lira arasında olanlar için 8 bin lira, 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanlar için 10 bin lira, ve 20 bin lira ve üzeri olanlar için 12 bin lira olarak belirlendi. Bazı özel bankalar ise bu tutarları aşarak, emeklilere 18 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Mayıs ayı kampanyalarıyla birlikte, emeklilere cazip teklifler sunan bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor.

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