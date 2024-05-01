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FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı, toplantı sonrasında alınacak olan karara odaklanmış durumda. Önceki toplantıda faizleri sabit tutmasıyla birlikte, ilerleyen dönemde faiz indirimine gidilmesi beklentisi hala güçlü. Ancak, bu indirimin ne zaman başlayacağına dair kesin bir işaret henüz ortaya çıkmadı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:26
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FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?

FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, küresel piyasaları yakından izleyen bireylerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Faiz indirimi beklentileri uzun bir süredir tartışılıyor olsa da, FED'in indirime ne zaman gideceği henüz netlik kazanmış değil. Bu belirsizlik, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin Mayıs ayı toplantısına odaklanmasına neden oluyor. Gözler, FED'in gelecek adımlarını değerlendirmek ve piyasalardaki muhtemel etkilerini anlamak için bu önemli toplantıya çevrildi. Peki FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak?

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FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?

FED Faiz Kararı Açıklanacak Zaman

FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, piyasalardaki önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 21:00'de gerçekleştirilecek olan toplantıda bu kararın duyurulması bekleniyor.

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FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?

Faiz Beklentisi

Ancak, faiz beklentileri konusunda belirsizlikler devam ediyor. Mayıs ayı toplantısında faiz oranlarının sabit tutulacağına yönelik güçlü bir beklenti bulunuyor.

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FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?

Ancak küresel piyasalarda Haziran ayında faiz indirimine başlama olasılığı %12, Temmuz ayında %30 ve Eylül ayında ise %58 gibi değişkenlik gösteriyor.

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FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?

FED 2024 TOPLANTI TARİHLERİ

🔺30 Nisan-1 Mayıs 2024,

🔺11-12 Haziran 2024,

🔺30-31 Temmuz 2024,