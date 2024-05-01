FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?

FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, küresel piyasaları yakından izleyen bireylerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Faiz indirimi beklentileri uzun bir süredir tartışılıyor olsa da, FED'in indirime ne zaman gideceği henüz netlik kazanmış değil. Bu belirsizlik, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin Mayıs ayı toplantısına odaklanmasına neden oluyor. Gözler, FED'in gelecek adımlarını değerlendirmek ve piyasalardaki muhtemel etkilerini anlamak için bu önemli toplantıya çevrildi. Peki FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak?