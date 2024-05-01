01 Mayıs 2024, Çarşamba
FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı, toplantı sonrasında alınacak olan karara odaklanmış durumda. Önceki toplantıda faizleri sabit tutmasıyla birlikte, ilerleyen dönemde faiz indirimine gidilmesi beklentisi hala güçlü. Ancak, bu indirimin ne zaman başlayacağına dair kesin bir işaret henüz ortaya çıkmadı.
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:26
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