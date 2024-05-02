Adana'da korkutan fabrika yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Adana'da bir motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına TOMA, arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangın için hava desteği de istendi. Bir yandan yangını kontrol altına almak için mücadele devam ederken, bir yandan da yanmakta olan fabrikanın içerisindeki motosikletler çıkartılmaya çalışılıyor.