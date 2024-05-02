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Adana'da korkutan fabrika yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Adana'da bir motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına TOMA, arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangın için hava desteği de istendi. Bir yandan yangını kontrol altına almak için mücadele devam ederken, bir yandan da yanmakta olan fabrikanın içerisindeki motosikletler çıkartılmaya çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 23:39
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Adana’da korkutan fabrika yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan Arora motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın tüm fabrikayı sardı.

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Adana’da korkutan fabrika yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Adana Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilçelerden de itfaiye araçlarıyla destek verildi.

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Adana’da korkutan fabrika yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Henüz kontrol altına alınamayan yangına TOMA, arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

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Adana’da korkutan fabrika yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Yangın için hava desteği de istendi.

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Adana’da korkutan fabrika yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Bir yandan yangını kontrol altına almak için mücadele devam ederken, bir yandan da yanmakta olan fabrikanın içerisindeki motosikletler çıkartılmaya çalışılıyor.