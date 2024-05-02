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Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelilerden katil İsrail'e protesto! "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail"

Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. İngilizce ve Türkçe, "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı. İşte kare kare Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelilerden Gazze'ye destek...

Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:14
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Üniversiteliler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti

Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

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Üniversiteliler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti

İZMİR
Ege Üniversitesinde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve aynı amaçla ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla toplandı.

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Üniversiteliler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Üniversiteler teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı.

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Üniversiteliler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Kadir Gülhan, İsrail'in yayılmacılığının 7 Ekim 2023 itibariyle insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Gülhan, ABD'deki üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı gösterilerinin dünya genelinde başkaldırı fitilini ateşlediğini belirterek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır.

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Üniversiteliler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti

İSTANBUL
İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

Üniversitenin Kavacık Güney Kampüsü'nde toplanan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile pankart açıp, tekbir getirdi.

"Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Çocuklar ölürken susulmaz", "Gazze'de soykırım var", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizler de taşıyan öğrenciler, "Kampüsler meydanda, direniş her yerde", "Direnen Filistin kazanacak", "Gazze halkı yalnız değildir", "Kampüslerden Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı.