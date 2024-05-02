Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelilerden katil İsrail'e protesto! "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail"

Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. İngilizce ve Türkçe, "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı. İşte kare kare Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelilerden Gazze'ye destek...