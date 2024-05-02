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ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın sır ölümünde flaş gelişme: Mezarı açılacak | Kan donduran iddia...

ABD'de yaşamını yitiren ve ailesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarının açılmasına karar verildi. Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi. Öte yandan Yağmur Taktaş'ın teyzesi ise kan donduran bir detaydan bahsetti. Yeğeninin dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu." dedi.

Giriş Tarihi: 02.05.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 18:33
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ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın sır ölümünde gelişme: Mezarı açılacak

Katıldığı bir televizyon programında ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan günü ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın sır ölümünde gelişme: Mezarı açılacak

Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın sır ölümünde gelişme: Mezarı açılacak

Taktaş'ın ailesi, daha önce dövülen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F'den şikayetçi oldu.

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ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın sır ölümünde gelişme: Mezarı açılacak

Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü.

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ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın sır ölümünde gelişme: Mezarı açılacak

Yeğeninin dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu." dedi.