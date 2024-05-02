ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın sır ölümünde flaş gelişme: Mezarı açılacak | Kan donduran iddia...

ABD'de yaşamını yitiren ve ailesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarının açılmasına karar verildi. Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi. Öte yandan Yağmur Taktaş'ın teyzesi ise kan donduran bir detaydan bahsetti. Yeğeninin dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu." dedi.