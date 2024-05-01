01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı, özellikle Taksim Meydanı'nda coşkuyla kutlanacak. Ancak, kutlamaların yoğunluğu ve güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak, bazı ulaşım hatlarında düzenlemeler yapıldı. İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesinde duyurulan karara göre, Taksim, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metro istasyonlarının 1 Mayıs Çarşamba günü kısmen veya tamamen kapalı olacağı bildirildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:03
  • 1
  • 9
Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

İstanbul'da, kapatılan metro istasyonlarına alternatif ulaşım yolları ve seçenekler mevcuttur. Vatandaşlar, bu durumda farklı toplu taşıma araçlarını tercih ederek hedeflerine ulaşabilirler. Örneğin, kapatılan metro istasyonlarına alternatif olarak otobüs hatları, dolmuşlar veya taksi gibi ulaşım seçenekleri değerlendirilebilir. Ayrıca, tramvay veya metrobüs gibi diğer raylı sistem hatları da alternatif ulaşım imkanları sunabilir.

  • 2
  • 9
Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI?

1 Mayıs'ta Avrasya Tüneli açık olacaktır.

  • 3
  • 9
Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

1 Mayıs metro kapalı mı, çalışıyor mu?

Taksim metrosu hakkında açıklama yapan Metro İstanbul, Taksim istasyonunun kapalı olacağını duyurdu. Duyuru detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;

"1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

  • 4
  • 9
Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması kararlaştırılmıştır."

  • 5
  • 9
Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

Alınan diğer kararlar ise şu şekilde;

👉Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,