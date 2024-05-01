Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?

İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı, özellikle Taksim Meydanı'nda coşkuyla kutlanacak. Ancak, kutlamaların yoğunluğu ve güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak, bazı ulaşım hatlarında düzenlemeler yapıldı. İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesinde duyurulan karara göre, Taksim, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metro istasyonlarının 1 Mayıs Çarşamba günü kısmen veya tamamen kapalı olacağı bildirildi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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