1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

Esnek emeklilik sistemi, bireylerin belirli yaş sınırlarına sıkı sıkıya bağlı olmadan, emeklilik haklarını erken kazanmalarına imkan sağlıyor. Bu sistem, emeklilik planlamasını daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla ele alıyor ve bireylerin finansal durumları, hedefleri ve tercihleri doğrultusunda şekillendiriliyor. Bu sayede, herkesin kendi emeklilik yolculuğunu daha özgürce ve etkili bir şekilde yönetmesi mümkün hale geliyor.