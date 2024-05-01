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Haberler Galeri 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

Geleneksel emeklilik sistemlerinin sıkı yaş sınırlarıyla belirlenmiş kısıtlamaları, bireylerin emeklilik planlarını esnetme ve kişiselleştirme isteklerini engelleyebilir. Ancak, yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte, bu kısıtlamalar artık aşılabilecek gibi görünüyor. Geleneksel normlardan uzaklaşarak, bireylerin emeklilik süreçlerini daha esnek hale getiren bu inovatif yaklaşım, özellikle erken emeklilik hayalleri kuranlar için önemli bir çıkış kapısı sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:46
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1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

Esnek emeklilik sistemi, bireylerin belirli yaş sınırlarına sıkı sıkıya bağlı olmadan, emeklilik haklarını erken kazanmalarına imkan sağlıyor. Bu sistem, emeklilik planlamasını daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla ele alıyor ve bireylerin finansal durumları, hedefleri ve tercihleri doğrultusunda şekillendiriliyor. Bu sayede, herkesin kendi emeklilik yolculuğunu daha özgürce ve etkili bir şekilde yönetmesi mümkün hale geliyor.

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1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

📍08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok
📍09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün prim, 44 yaş
📍24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün prim, 45 yaş
📍24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün prim, 46 yaş

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1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

📍24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün prim, 47 yaş
📍24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün prim, 48 yaş
📍24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün prim, 49 yaş

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1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

📍24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün prim, 50 yaş
📍24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün prim, 51 yaş
📍24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün prim, 52 yaş

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1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi

📍24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim, 53 yaş
📍24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim, 54 yaş
📍24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim, 55 yaş
📍24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim, 56 yaş