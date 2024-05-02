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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! A Haber'de çarpıcı sözler: Ekrem İmamoğlu'nun ekibi görüşmeyi sabote etmek istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmede neler konuştu? Hangi konular gündeme geldi? Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Ekrem İmamoğlu'nun görüşmeyi sabote etmek için iki hamlede bulunduğunu anlattı. İşte görüşmeden en sıcak kulisler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 22:08
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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! A Haber’de çarpıcı sözler: Ekrem İmamoğlu’nun ekibi görüşmeyi sabote etmek istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! A Haber’de çarpıcı sözler: Ekrem İmamoğlu’nun ekibi görüşmeyi sabote etmek istedi

8 yıl aradan sonra AK Parti Genel Merkezi ilk kez bir CHP Genel Başkanı'nı ağırladı.

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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! A Haber’de çarpıcı sözler: Ekrem İmamoğlu’nun ekibi görüşmeyi sabote etmek istedi

Görüşme sıcak bir atmosferde geçti.

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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! A Haber’de çarpıcı sözler: Ekrem İmamoğlu’nun ekibi görüşmeyi sabote etmek istedi

Başkan Erdoğan uygun zamanda iade-i ziyarette bulunacağını açıkladı. Görüşme kapsamında her iki taraf da birbirine hediye takdim etti.

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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! A Haber’de çarpıcı sözler: Ekrem İmamoğlu’nun ekibi görüşmeyi sabote etmek istedi

SON KULİSLER A HABER'DE

Gazeteci Abdulkadir Selvi kulislerden son bilgileri A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;