THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi tarihi içi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire tipi daireler sahiplerine teslim edilecek.