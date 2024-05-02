HaberlerGaleriTHY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi için geri sayım başladı. Toplamda 461 bin 361 vatandaşın başvuruda bulunduğu kura çekiminde daire almaya hak kazanan vatandaşlar için 60 ay vade peşin ödemede ise yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar….
Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:56Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:56