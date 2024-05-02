02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi için geri sayım başladı. Toplamda 461 bin 361 vatandaşın başvuruda bulunduğu kura çekiminde daire almaya hak kazanan vatandaşlar için 60 ay vade peşin ödemede ise yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar….

Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:56
  • 1
  • 9
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi tarihi içi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire tipi daireler sahiplerine teslim edilecek.

  • 2
  • 9
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

Söz konusu dairelerin kura çekimi için ise toplamda 461 bin 361 vatandaş başvuruda bulundu. İşte, THY Emlak Konut projesi kura sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar…

  • 3
  • 9
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

  • 4
  • 9
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

KAÇ KONUT SAHİBİ İLE BULUŞACAK?

"Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi" ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire tipi daire olmak üzere toplamda 2894 daire sahiplerine verilecek.

  • 5
  • 9
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI: 60 ay vade veya yüzde 25 indirimle sıfır konut! 1+1, 2+1, 3+1 daire için…

60 AYA VARAN TAKSİT İMKANI!

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Ayrıntılı bilgilere "emlakkonut.com.tr" adresinden ve 444 36 55 telefon numarasından ulaşabilecek.