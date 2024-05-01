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Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede

Tanklar, savaş tarihindeki rolü göz ardı edilemez bir evrim geçirdi. İlk kez Birinci Dünya Savaşı'nda sahneye çıksalar da, gerçek etkilerini İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiler ve kara birliklerinin kilit bir parçası haline geldiler. Başlangıçta piyadelerle birlikte hareket eden tanklar, zamanla ayrı birlikler haline geldi ve sahadaki hakimiyetlerini pekiştirdi. Tank teknolojisi sürekli gelişti ve dünyanın en güçlü tankları ortaya çıktı. Bu tanklar arasında milli gururumuzu da taşıyanlar var.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:41
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Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede

Zırh ve saldırı gücü açısından sürekli gelişen tanklar, günümüz modern savaş alanlarında kritik bir rol oynuyor. Tankların teknolojik ilerlemesi, gelecekte kara birliklerinin stratejik gücünü daha da artıracak. Türk tankının bu listede yer alması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerinin ve mühendislik başarılarının dünya çapında tanınmasını sağlıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TANKLARI LİSTESİ

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Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede

10- K2 Black Panther

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Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede

9- C1 Ariete

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Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede

8- Leclerc

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Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede

7- Merkava MK 4