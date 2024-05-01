Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede

Tanklar, savaş tarihindeki rolü göz ardı edilemez bir evrim geçirdi. İlk kez Birinci Dünya Savaşı'nda sahneye çıksalar da, gerçek etkilerini İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiler ve kara birliklerinin kilit bir parçası haline geldiler. Başlangıçta piyadelerle birlikte hareket eden tanklar, zamanla ayrı birlikler haline geldi ve sahadaki hakimiyetlerini pekiştirdi. Tank teknolojisi sürekli gelişti ve dünyanın en güçlü tankları ortaya çıktı. Bu tanklar arasında milli gururumuzu da taşıyanlar var.