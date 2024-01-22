DÜNYA Gazze meselesine odaklanmışken Suriye'de Derin Amerika, İsrail yeni tezgahlar kuruyor. Kanlı işbirlikleri için kirli hazırlıklar yapıyor. Ortadoğu'yu karıştırmak için her türlü hain planı kurgulayan Derin Amerika ve İsrail, kanla ve gözyaşıyla besleniyor.

Bu karanlık yapılanmanın karşısında duran Türkiye, hain planları bozmak için tarihe geçecek hamleler yapıyor.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Teröristanı asla kurdurmayacağız" şeklindeki çıkışı işte kanlı planların peşinde koşanlara en büyük tokadı attı. Başkan Erdoğan şu sözleriyle Türkiye'nin kararlı mücadelesini bir kez daha açıkladı: Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.

Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır.

Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız." Başkan Erdoğan'ın bu sözleriyle terör ve işbirlikçilerine tokadı indirdi.

Derin Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki aparatı PKK/YPG hainleri kendilerine sözde bir yönetim şeması çıkarmış. Kendilerince bu paçavraya "sosyal kontrat" ismi vermişler. Derin Amerika'nın paçavra anayasası "sosyal kontrat" örgütün kontrol ettiği bölgenin nasıl idare edileceğinin ayrıntılarını içeriyormuş!

Derin ABD'nin destek verdiği paçavra metnin en belirgin unsuru, Suriye'de gelecekte kurulmasını "arzu ettikleri" sözde 3'üncü İsrail destekli terör yapılanmasının ayrıntılarını vermesiymiş!

Açık ifade etmek gerekirse, Amerika PYD-YPG paçavrası "sosyal kontrat" adı altında sözde "Anayasa" ilan edip, "konfederasyon" kavramına geçerek, bir sonraki aşamada sözde uydu bir devlet olmanın temel taşlarını döşemek istiyorlar!

Derin Amerika, CIA, PENTAGON'un hain örgüt PYDYPG- SDG için hazırladığı paçavrada Suriye devleti ile ilişkiler konusunda ilginç bir ifade de göze batıyor:

Suriye'deki devletten "Suriye Demokratik Cumhuriyeti" olarak bahsediliyor.

Derin ABD'nin aparatı olan terör örgütü PKK'ya Suriye'de verdiği isim Suriye Demokratik Güçleri! Paçavra sosyal kontratın adı da "Suriye Demokratik Cumhuriyeti" imiş. Şu kirli ve kanlı işbirliğine bakar mısınız.

Bir terör çetesine Derin Amerika Demokratik güç diyor. Yazıklar olsun.

Derin Amerika kontrolünde hazırlanan kanlı 36 maddeden oluşan paçavrasında dikkat çeken kalleş unsurlardan biri de AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN

PAÇAVRAYA ÇEVİRDİĞİ SEVR KONTRATINI hatırlatıyor. Hadi ordan! Hainler ve karanlık planları asla başarıya ulaşamaz.



SONUÇ

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE HAİNLERİN KANLI PLANLARINI BOZMAYA DEVAM EDECEK.

KANLI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG/SDG'NİN ARKASINDA KİM OLURSA OLSUN BAKILMAYACAK.

ANINDA İHMA EDİLECEK. ANLAŞILDI EMPERYALİSTLER!