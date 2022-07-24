CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan'ın dünyada büyük ilgi gören DİPLOMATİK ZAFERLERİ CIA Başkanı Burns ve dünyanın ekonomik kılcallarını kontrol altında tutan Rothschild Ailesi'nin ECONOMIST dergisini rahatsız etmiş görünüyor. Başkan Erdoğan'ın diplomatik zaferlerini de CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış Altılı Masa liderlerinin de moralini bozuyor. Erdoğan'ın başarısı Türkiye'nin başarısı demek. Bu gerçeği gölgelemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Başkan Erdoğan, 30 Haziran'da Madrid'te, 19 Temmuz'da Tahran'da diplomasi yürüttü. 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Koridoru'nu açtırdı. Doların arkasındaki, dünyanın 300 yıldır kanını emen Rothschild Ailesi'nin ECONOMIST DERGİSİ, dünyaya nefes aldıran bu diplomatik zaferin lideri Erdoğan'ı kıskandı.

Economist'in beyin kadrosuna hatırlatırız. Başkan Erdoğan, JEOPOLİTİK TECRÜBESİ sonucu, diplomatik zaferi sağlamıştır.



KÜSTAH CIA BAŞKANI

ABD'nin İstihbarat Servisi Başkanı Burns de, Başkan Erdoğan'ın PUTİN ve REİSİ ile yaptığı görüşmeler ve aldıkları kararlardan çok rahatsız olmuş Aspen Güvenlik Forumu'nda BAŞKAN Erdoğan'ın zirveye katılımıyla ilgili soruyu yanıtlayan CIA Başkanı, UTANMADAN "Türkiye ve Erdoğan, hokkabazlıkta iyiler. Çok sayıda görünüşte çelişkili ilişkiyi bir arada götürüyorlar" ifadelerini kullanmış.

Elbette çok rahatsız olan DERİN AMERİKA-BAŞKAN BİDEN.

Tahran'da Devlet Başkanları Erdoğan- Putin-Reisi'nin buluşmasından uykuları kaçmış. CIA Başkanı Burns de ıstıraplarını dile getiriyor. Diyor ki: Ağır şekilde yaptırıma uğrayan iki ülke olarak Rusya ve İran'ın birbirine ihtiyaç duyduğu ve birlikte çalıştığı birbirlerine güvendikleri anlamına gelmez. Çünkü, enerji piyasasında rakipler ve birbirinden farklı düşen bazı tarihsel ihtiraslara sahipler...

CIA Başkanı'nın derdi Rusya, Türkiye ve İran'ın arasını açmak.



ALTILI MASA'NIN KISKANÇLIĞI

Altı artı HDP Masası'nın gözünü kan bürümüş... Erdoğan düşmanlığı yüzünden diplomatik zaferleri görmüyorlar.

Derin Amerika ve Avrupa bir taraftan Başkan Erdoğan'a saldırıyor. Peki, Başkan Erdoğan'ın NATO ZİRVESİ- TAHRAN VE KARADENİZ TAHIL KORİDORU konularında DİPLOMATİK ZAFERLERİ karşısında, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA ne yapıyor?

Başkan Erdoğan, Tahran'da Putin ve Reisi'nin gözünün içine bakarak, "Kuzey Suriye'den PKK, PYD, YPG, isim değiştirmiş olsalar da TÜM TERÖR YUVALARINI SÖKÜP ATACAĞIZ" diyor. Irak'tan Suriye ve Akdeniz'e kadar BEKA HATTINI TAHKİM EDECEK yeni operasyonlar için konuşuyor.

Bunlara Kılıçdaroğlu ve yavruları, neden destek vermez? Çünkü "PKK'nın siyasi kolu HDP rahatsız olur. Kızar, Erdoğan'ı devirmek için oylarını bize vermezler" diye düşünüyor.

Böyle muhalefet olmaz. Diplomatik zaferlerden Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa çok rahatsız. Türkiye'nin başarılarından, Başkan Erdoğan'ın KÜRESEL LİDER özellikleri ile meselelere neşter atmasından memnun değiller. Ağızları var konuşmuyorlar. Kulakları var duymuyorlar. Gözleri var görmüyorlar.

ALTILI MASA MUHALEFET LİDERLERİNİN, MİLLİ OLMALARI LAZIM. NEREDE? GAYRİ MİLLİDAVRANIŞLAR İÇİNDELER. TÜRKİYE'NİN BAŞARISINDAN, BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ZAFERLERE imza atmasından uykuları kaçıyor. İnsanda biraz vicdan olsa, NATO zaferine destek verir. Tahıl koridoru zaferine destek verir. Bıraktık destek vermeyi GÖLGELEME PEŞİNDELER. Yeter ki, Erdoğan başarılı görünmesin.

SONUÇ: Aziz Türk Milleti'nin, Başkan Erdoğan-Türkiye'nin zaferlerinden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının GÖLGELEMELERİ üzerine, bir mesajı var: GÖLGE ETMEYİN, BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ.