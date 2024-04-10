KÜRESEL güçler, ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Avrupa'nın Yeni Dünya düzeni kurgulamalarını çok iyi okuyan Başkan Tayyip Erdoğan, TÜRKİYE YÜZYILI paradigmalarıyla ülkemizi geleceğe hazırlıyor. Yeni Dünya düzeni kurulurken yeni koridorlar da bir bir devreye giriyor. Başkan Erdoğan da Türkiye'nin KORİDOR STRATEJİSİNİ ilmek ilmek örüyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın yönünü çevirdiği Asya'yı Avrupa'ya bağlayan iki koridor var.

1) ZENGEZUR KORİDORU:

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması gereğince, Azerbaycan ile parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı kuracak olan koridordur. Türkiye'nin de çok önemli bir parçası olduğu Orta Koridor, Zengezur Koridoru olacak.

Zengezur Koridoru projesi, kara ve demiryoluyla Nahçıvan üzerinden Azerbaycan ile Türkiye arasında doğrudan ulaşımı sağlayabilecek. Proje, Türkiye'nin doğrudan Azerbaycan'a ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne açılmasını sağlayacak. Orta Asya'yı Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Türkiye'ye bağlayacak Zengezur Koridoru, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da öncelikleri arasında. Bakü-Tiflis-Kars Koridoru'na göre daha kısa mesafeye sahip. Bu durum, transit süre açısından son derece önemli.

Zengezur Koridoru başta Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan olmak üzere Rusya, İran, Çin ve ABD'nin ilgi odağında olan bir koridor.

Dolayısıyla lojistik koridor özelliğinden daha fazla politik koridor özelliği de taşıyor.

Üç kıtanın kavşak noktasındaki Türkiye'nin Demir İpek Yolu'nda özellikle Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri açısından lojistik üs olacak Demir ve Deniz İpekyolu, Kuşak ve Yol projesi olarak da adlandırılıyor.

Demir İpek Yolu, aynı zamanda Orta Koridor olarak biliniyor ve bu koridor Türkiye üzerinden geçiyor.

Demir İpek Yolu, ülkemiz açısından çok önemli bir fırsatı barındırıyor.

Ancak bu fırsatın fayda üretmesi için ulusal lojistik koridorların da netleştirilmesi, koridorun uygun lokasyonlarında deniz ve hava limanlarının konumlandırılması gerekiyor.

2) KALKINMA YOLU PROJESİ

(BASRA-OVACIK): Küresel ticarette Türkiye'nin de içinde yer alacağı bir başka rota ise Kalkınma Yolu Projesi.

Bu projenin gerçekleştirilmesi, sadece Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından değil, bölgesel ve hatta küresel denklem açısından da önemli sonuçlar ortaya çıkarabilecek niteliktedir.

Daha önce "Kuru Kanal" olarak adlandırılan ve Basra'dan Türkiye sınırına uzanacak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak bir ticaret hattını öngören proje için TÜRKİYE VE IRAK ortaklaşa GÜVENLİK PLATFORMU kurdu.

Bu projenin gerçekleşmesi özellikle Basra Körfezi üzerindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yönünü değiştirebileceği gibi, daha da ötesinde Irak'ın bütünlüğünü koruması babında Türkiye'nin rolüne de etki edecektir.



SONUÇ: KALKINMA YOLU AZERBAYCAN HATTINA BAĞLANACAK. Başkan Erdoğan'ın Kalkınma Yolu'nun bir boyutunun Azerbaycan'a ulaştırılması için projeyi genişletme kararı aldığı ve Azerbaycan'ı Türkiye'ye direkt bağlayacak Zengezur'un devamı Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'na da 2024 yaz aylarında kazma vurulması talimatı verdiği belirtildi.

Genişletilmiş projenin özellikle Çin'den gelen Doğu-Batı eksenli DOĞU-BATI HATTI'nı, Irak Kalkınma Yolu'yla bağlayarak KUZEY-GÜNEY HATTI kurmayı sağlayacağı ifade ediliyor.

Kalkınma Yolu'nun Zengezur üzerinden direkt Azerbaycan'a bağlanması, ASYA TÜRK DEVLETLERİ'NİN BASRA ÜZERİNDEN HİNT OKYANUSU VE

MERSİN ÜZERİNDEN AKDENİZ'E ÇIKMASI GİBİ BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİNE DE VESİLE OLACAK.