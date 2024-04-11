YEREL seçimler henüz bitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, esen rüzgarla yelkenlerini şişirerek enteresan konuşmalar yapıyor. Sert eleştirileri ile tanıdığımız Özel gitti. CHP değişmediğine göre Özgür Özel değişti mi acaba. Özgür Özel, taktik hamleler yapıyor. Etrafa barış çubukları uzatıyor ama yarınlarda biraz köşeye kıstırılsın eski Özgür Özel'i tekrar karşımızda görebiliriz.

Kemal Kılıçdaroğlu da mülayim adamdı. Yıllar geçince Başkan Erdoğan'a yönelik kavgacı hale evrildiğini, mahkemelik lafları sıraladığını gördük.

Özgür Özel'de CHP genleri yerinde duruyor. Ne kadar mülayim olarak kalacak, Sonbahar'da görmeye başlarız.

CHP'de İsmet Paşalı dönemlerden beri hizipçilik bitmez. İç mücadele bitmez...

2028'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı tartışması, CHP'de şimdiden başladı. Hatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ekipleri Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlattılar bile. Özgür Özel, "Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu...

Ama birçok yeni figür de parlıyor.

Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır" dedi. Özel, İmamoğlu'nun kulağına kar suyu kaçırdı. Sen tek forvet değilsin. Takımda iki forvet var; biri sen, diğeri Mansur Yavaş. Özel böylece cumhurbaşkanı adaylığını ikili bir yarışa çevirdi. O da biliyor ki İmamoğlu ile Yavaş mutlaka kapışacak. Onlar kapışırken Özgür aradan sıyrılmayı planladığı için barış çubukları çıkarıyor. Seçim sonrası "İki cumhurbaşkanı adayımız var" diyerek ikisini aklınca çarpıştırmayı düşünen Özel, seçim öncesi böyle konuşuyordu.

Özel, genel seçimlerden sonra İmamoğlu ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke aracılığıyla Rumelihisarı'nda bir anlaşma yapmıştı. İmamoğlu, Özel'i genel başkan seçtirdi. Özel de seçim sonrası "iki cumhurbaşkanı adayımız var" diyerek farklı bir konuşma yaptı.

Neden acaba?

1- Ekrem İmamoğlu ile yaptığı Rumelihisar anlaşmasını bozdu.

Ekrem'i üzdü.

2. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı olası meydan muharebesine sürdü.

Dikkatinizi çekmiştir...

Ekrem İmamoğlu'nu özellikle İngiliz basını havalara uçuruyor. Gaz veriyor.

İmamoğlu Kur'an okutup, hoca efendiye dua ettiriyor, sonra Anıtkabir'e gidiyor görevine böyle başlıyor. İngiliz BBC ne diyor? "Bir elinde Nutuk, diğer elinde Kuran'ı Kerim", İmamoğlu sahnede...

İmamoğlu muhafazakâr ve modern kesime mesaj veriyor. Arkasında DEM de var. Mansur Yavaş'ın arkasında İngiliz, Batı medyası yok. Milliyetçi ve muhafazakar damara mesaj veriyor.

DEM Parti'nin desteği yok. Zaten olmayacak.



FAY HATLARI GÖRÜLÜYOR

İmamoğlu ve Yavaş, iki yıl sonra muhakkak kapışacak. Neden iki yıl. Milletvekillerinin emekli olma pozisyonu, 2026'da tamamlanacak da ondan. Erken seçim manevraları, 2026'da çok artacak çok."Bugün erken seçime gerek yok" diyen Özgür Özel'de bir bakacağız mülayimlik bitmiş.

Sokaklarda erken seçim hareketlerine soyunmuş görebiliriz... Bugün Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı yarışında kendi konumunu adayı belirleyecek teknik direktör olarak belirledi. Bu sözlerinden Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olmayacağı sonucu çıkarıldı. Bekleyiniz, siyasette 'olmaz olmaz' demeyin. Özgür Özel, genel başkanlığını 2026-2027'ye kadar koruyabilirse şansı olacak. Ancak İmamoğlu, kararlı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kafaya koymuş. Önüne çıkacak engelleri aşmaktan çekinmeyecek.



SONUÇ: ARTIK CHP'DE ÜÇ İSİM ARASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI MEYDAN MUHAREBESİ BAŞLAMIŞTIR. İNGİLİZ DESTEKLİ İMAMOĞLU.

Ekrem'e çok kızan Kemal Kılıçdaroğlu destekli ÖZGÜR ÖZEL...

Susarak sıçrayan. "Son seçimim" diyerek cumhurbaşkanlığı için milliyetçi, ülkücü muhafazakarların desteğini alacağını hesaplayan MANSUR YAVAŞ...