Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin ve unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisi, heyecan dolu gelişmelerle dolu bir sezon geçiriyor. 3 amcaoğlunun etrafında şekillenen hikaye, yan karakterlerin de ana karakterler kadar sevilmesine olanak tanırken, sezon finaline doğru hızla ilerliyor. Sezon boyunca izleyicileri gözyaşlarına boğan pek çok ayrılık yaşandı ve 136. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, veda anları daha da artacak gibi görünüyor. İşte diziye ilişkin detaylar...