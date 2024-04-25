HaberlerGaleriGönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık
Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık
Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı dizisi, kendine özgü hikayesi ve atmosferiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, zaman zaman sıcak insan ilişkileriyle seyircileri gülümsetirken, bazen de vedalarıyla duygusal bir yolculuğa çıkarabiliyor.Vedalara artık doyduk derken ilgi gören dizi yeniden izleyicisini yasa boğacak gibi görünüyor.