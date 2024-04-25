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Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık

Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı dizisi, kendine özgü hikayesi ve atmosferiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, zaman zaman sıcak insan ilişkileriyle seyircileri gülümsetirken, bazen de vedalarıyla duygusal bir yolculuğa çıkarabiliyor.Vedalara artık doyduk derken ilgi gören dizi yeniden izleyicisini yasa boğacak gibi görünüyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 08:19
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Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin ve unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisi, heyecan dolu gelişmelerle dolu bir sezon geçiriyor. 3 amcaoğlunun etrafında şekillenen hikaye, yan karakterlerin de ana karakterler kadar sevilmesine olanak tanırken, sezon finaline doğru hızla ilerliyor. Sezon boyunca izleyicileri gözyaşlarına boğan pek çok ayrılık yaşandı ve 136. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, veda anları daha da artacak gibi görünüyor. İşte diziye ilişkin detaylar...

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Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık

Şaşırtıcı Gelişmeler: Elif ve Selma'nın Durumu

Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı, izleyicileri büyük bir şaşkınlığa sürükledi.

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Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık

Elif'in ani bir sancı yaşayıp doktora gitmesi ve alınan kötü haber, izleyicileri ekranlara kilitleyecek cinsten.

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Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık

Ayrıca Selma'nın trafik kazası geçirip hastaneye kaldırılması da büyük bir endişe yaratıyor. İki sevilen karakterin akıbeti merak konusu olurken, izleyiciler yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

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Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık

Geçtiğimiz Bölümde Yaşananlar

Gedelli'de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, amcaoğulları ansızın ortadan kayboldu. Selma ve Taner ise bayramı yeni evli bir çift olarak akrabalarını ziyaret ederek geçirdiler.