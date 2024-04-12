BAŞKAN Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası 4 yıl seçimsiz geçecek süreçte, yeni açılımlara imza atamaya hazırlanıyor. Bu zaman diliminde en önemli başlık, Yeni Anayasa...

Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevinin süreceği 2028 Mayıs ayına kadar, İÇ VE DIŞ İTTİFAKLARIN YENİDEN

KONUMLANDIRILMASININ BAŞLIKLARINA BAKALIM.

Erdoğan, Cumhur İttifakı tahkimatını sürdürecek.

Bu tahkimatın iki sonucu önemli.

1. Yeni Anayasa boyutu, 2. Olası 2026 ve sonrasında TBMM'nin erken seçim alma durumunda kalınması.

İki durumda da Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olur.

Seçimi kazanırsa, DEMOKRAT TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜÇ AKTÖRLÜĞÜ 2030 YILINA KADAR UZANACAK

DEMEKTİR. NATO 2030 STRATEJİSİNE DİKKATLE BAKINIZ.

İyi Parti'nin yeni konumlanması dikkatle takip ediliyor.

Meral Akşener'in işareti ile Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirse yeni anayasa için aritmetikte olumlu sonuç çıkacak. Koray Aydın veya Tolga Akalın genel başkan olursa Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda MİLLİYETÇİ BİR MEVZİ oluşmasına yol açılacağı konuşuluyor.

Bu gelişme CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı CHP dışında Mansur Yavaş'lı milliyetçi mevzi inşası demektir.

İYİ PARTİ'NİN KARARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tecrübeli bir lider. İyi Parti'nin yeni konumlanmasını iyi okuyor.

"Meral Akşener kalmalı, aday olanlar Akşener'in etrafında kenetlenmeli" diyor.

Çünkü İyi Parti'nin bölünmesi istikrar açısından bazı riskler içeriyor.

Bir diğer önemli husus Başkan Erdoğan iki parti lideri DEM ve YENİDEN REFAH genel başkanları dışında diğer parti genel başkanları ile telefonla konuştu.

Küresel düzen değişirken Başkan Erdoğan ve Türk aklı yeni hamlelerde bulunuyor.

NATO aracılığıyla Batı'yla olan tarihsel bağlar ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefleri, AB'nin kararsızlığı ve Amerika'nın değişen öncelikleri ışığında yeniden değerlendiriliyor.

Nitekim Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'ya gelecek. Başkan Erdoğan ve Sisi işbirliği Doğu Akdeniz'deki enerji denklemini değiştirecek.

Başkan Erdoğan'ın 22 Nisan'daki Irak gezisi tarihsel kodlar içeriyor.

Terör örgütü PKK'nın yok edilmesi Basra Ovaköy Küresel Koridorun güvenliği açısından son derece önemli olacak. Bunun uluslararası yansımaları bulunacak.



ABD ZİYARETİ ÖNEMLİ

Başkan Erdoğan 9 Mayıs'ta da Amerika'ya gidecek. ABD Başkanı Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Ardından da 10 Temmuz'da NATO 75'inci Yıl törenleri için ABD Başkanı Biden ile ikinci kez bir araya gelecek.

Bu buluşma Irak, Suriye, Doğu Akdeniz politikaları açısından son derece önemli olacak.



SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın Batı hamleleri sürerken Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ilişkileri hem ekonomik hem de askeri açıdan giderek daha önemli hale gelecek.

360 dereceli Türk dış politikası için önümüzde 4 altın yıl var.

2028 veya öncesinde Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olursa ve seçimi kazanırsa, TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VE KÜRESEL AKTÖRLÜK POZİSYONU 2030'LU YILLARA KADAR UZANACAK DEMEKTİR.

HEDEF KIZIL ELMA.