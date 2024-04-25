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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel'in sağlık durumu...

İbrahim Tatlıses'in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel'in sağlık durumu...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu birlikteliğinden ise Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ancak, Ocak ayında kalbinde oluşan bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınan İbrahim Ayel, bugün ikinci bir operasyon daha geçirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkat, oğlu için takipçilerinden dua istedi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:09
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İbrahim Tatlıses’in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel’in sağlık durumu...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

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İbrahim Tatlıses’in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel’in sağlık durumu...

Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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İbrahim Tatlıses’in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel’in sağlık durumu...

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkurtmuştu.

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İbrahim Tatlıses’in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel’in sağlık durumu...

DUA İSTEDİ

Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu.

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İbrahim Tatlıses’in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel’in sağlık durumu...

Ünlü çift takipçilerinden dua istedi.