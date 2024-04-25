İbrahim Tatlıses'in torunu 2. kez ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli takipçilerinden dua istedi! Minik Ayel'in sağlık durumu...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu birlikteliğinden ise Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ancak, Ocak ayında kalbinde oluşan bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınan İbrahim Ayel, bugün ikinci bir operasyon daha geçirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkat, oğlu için takipçilerinden dua istedi. İşte o paylaşım...