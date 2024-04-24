YDS sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç tarihi nihayet açıklandı. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu ve sonunda beklenen tarih duyuruldu. 2024 YDS/1 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, katılımcılar sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini sık sık kontrol ediyorlar. İşte sonuç ekranı...