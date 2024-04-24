YDS sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı. Katılımcılar, sınav sonuçlarını online sistem üzerinden sorgulayabilirler. Bu sınav, yabancı dil bilgisini ölçmek ve dil seviyesini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir ve katılımcıların akademik ve profesyonel hedeflerine yönelik bir referans oluşturur.
Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç tarihi nihayet açıklandı. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu ve sonunda beklenen tarih duyuruldu. 2024 YDS/1 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, katılımcılar sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini sık sık kontrol ediyorlar. İşte sonuç ekranı...
YDS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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- YDS sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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