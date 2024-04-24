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Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

Japonların uzun ömürlerinin sırrı, beslenme alışkanlıklarında gizlidir. Dünya genelinde diğer toplumlara kıyasla daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süren Japonlar, beslenmelerine özel bir önem verirler. Belki de Japon damak tadı herkese uygun olmayabilir ancak Japon mutfağının sağlık açısından faydalı bileşenlerini diyetlerine dahil etmek, uzun ve sağlıklı bir ömür için önemli bir adım olabilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:51
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Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

Japonların uzun ömürlü ve sağlıklı yaşam tarzları dünya genelinde büyük ilgi uyandıran bir fenomendir. Özellikle Okinawa Adası'nda, 100 yaşını aşan yaşlıların yoğun bir şekilde bulunması, bu adanın ve buradaki beslenme alışkanlıklarının dikkatle incelenmesine neden olmaktadır. İşte 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

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Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

Japon Uzun Yaşamının Sırrı: Geleneksel Diyetten 5 Önemli Yiyecek

Japonya, dünyada en yüksek yaşam beklentisine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin sırlarını paylaşıyor. CNBC için yazdığı makalede Miyashita, gıdayı bir tür ilaç olarak gördüklerini ve büyükannesinin 92 yaşında olmasının sırrının doğru beslenme olduğunu vurguluyor. İşte Miyashita'nın önerdiği ve sağlık açısından faydalı olduğu bilinen geleneksel Japon yiyecekleri...

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Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

1. Tatlı Patates: Okinawa'nın Mor Mucizesi

Tatlı patates, Japonya'da özellikle Okinawa bölgesinde popüler bir besindir. Mor renkli tatlı patatesler, yüksek antioksidan içeriği ile bilinir ve yaşlanma karşıtı özellikleriyle öne çıkar.

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Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

Miyashita'ya göre, bu sebzeler kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltmada da etkilidir. Çocuklar tarafından da sevilen tatlı patates, Japon mutfağında hem atıştırmalık hem de tatlı olarak tüketilmektedir.

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Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

2. Balık: Omega-3 Deposu

Japonların diyetinde önemli bir yere sahip olan balık, sağlıklı yağlar açısından zengindir. Miyashita, özellikle somon ve ton balığı gibi yağlı balıkları tercih ettiğini belirtiyor.