HaberlerGaleriSırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...
Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...
Japonların uzun ömürlerinin sırrı, beslenme alışkanlıklarında gizlidir. Dünya genelinde diğer toplumlara kıyasla daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süren Japonlar, beslenmelerine özel bir önem verirler. Belki de Japon damak tadı herkese uygun olmayabilir ancak Japon mutfağının sağlık açısından faydalı bileşenlerini diyetlerine dahil etmek, uzun ve sağlıklı bir ömür için önemli bir adım olabilir.