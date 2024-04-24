Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...

Japon Uzun Yaşamının Sırrı: Geleneksel Diyetten 5 Önemli Yiyecek

Japonya, dünyada en yüksek yaşam beklentisine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin sırlarını paylaşıyor. CNBC için yazdığı makalede Miyashita, gıdayı bir tür ilaç olarak gördüklerini ve büyükannesinin 92 yaşında olmasının sırrının doğru beslenme olduğunu vurguluyor. İşte Miyashita'nın önerdiği ve sağlık açısından faydalı olduğu bilinen geleneksel Japon yiyecekleri...