KIBRIS Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü ilk günkü gibi coşkuyla kutlandı. Aziz Türk Milleti'nin kahraman ordusunun gerçekleştirdiği bu harekatın, Doğu Akdeniz-Ege-Mavi Vatan stratejık hamlelerimiz için ne kadar HAYATİ olduğunu yaşadığımız günlerde çok daha iyi anlıyoruz.



Derin ABD'nin, Avrupa'nın ve tetikçiliğini yapan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e çökme planlarını, önce kahraman Türk ordusu durdurmuş, yıllar sonra Başkan Tayyip Erdoğan MAVİ VATAN STRATEJİSİ ile emperyalistlerin derin planlarını paçavraya çevirmiştir. Kıbrıs ve Türkiye için canını vermiş aziz şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı yapılmasaydı, Yunanistan Enosis ilan ederek Kıbrıs'ı, yıllar önce olduğu gibi hileyle Girit'i alır gibi Kıbrıs'ı da Yunanistan'a ilhak edecekti. Kıbrıs, Avrupa'nın bir GARNİZON ÜLKESİ olacaktı. Bugün, KKTC yeni hedeflere yürüyor. Başkan Erdoğan'ın geçen yıl belirttiği gibi KIBRIS TÜRK DEVLETİ DOĞUYOR. Bugün Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de Türk Donanması bayrak dalgalandırıyor.



Başkan Erdoğan'ın Türk Deniz Kuvvetleri'ne hedef olarak verdiği yeni, yeni denizaltılar, uçak gemileri ve muhripler ardı ardına hizmete giriyor. Sadece silahlı kuvvetler değil, bugün Başkan Erdoğan ve enerji bakanı olduğu dönemde geleceği çok iyi okuyarak sondaj ve sismik araştırma gemilerini Türkiye'ye kazandıran Berat Albayrak'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Yeni sondaj gemimiz Abdülhamid Han, önümüzdeki ay (Ağustos) Akdeniz'de faaliyetlerine başlayacak. Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz'de hakkımızı kararlı bir şekilde savunacak" dedi. Şunları söyledi: "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz.



Akdeniz'de, Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin.

Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir.'' BAŞKAN Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Doğu Akdeniz- Ege-Karadeniz'de Mavi Vatan doktrinine uygun hamleleri, Libya Anlaşması, KKTC Askeri Üsler, Ganbot Diplomasisi, Sismik ve Delme Diplomasi çerçevesinde sürdürüyor. Hatırlayalım.



EGE DENİZİ İÇİN TÜRKİYE'NİN TARİHİ 'CASUS

BELLİ' KARARI, 31 Mayıs 1995 tarihinde TBMM'de Ege (Adalar) Denizi'nde 6 mil üzerindeki herhangi bir uygulamanın önlenmesi için savaş dahil olmak üzere her türlü yetkiyi hükümete verdi.



Yani Yunanistan karasularını değil 12 mile; 6,1 mile dahi çıkarsa "savaş sebebi" sayılacak ve gerekli müdahale yapılacak. TBMM'NİN BU TARİHİ KARARI YÜRÜRLÜKTEDİR. ARTIK



ESKİ TÜRKİYE yok. Yeni Dünya Düzeni'nde tüm dış saldırılara rağmen doğruları savunan ve hakkını söke söke alan bir TÜRKİYE var. Sanıyorlar ki içerdeki muhalefetle TÜRKİYE'yi yolundan çevirecekler. Ama yanılıyorlar.

Türk sondaj gemileri hareket halinde.



Yeni parola, "Şimdi sıra derin denizlerde..." Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor. Dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemi bulunuyor. Gemi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında. Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide 200 kişilik mürettebatın kalacağı oda bulunuyor. 9 katlı gemide, 1 de helikopter pisti var. Geminin ismi Başkan Erdoğan tarafından 13 Haziran'da Filyos'ta "Karadeniz Gazı İlk Kaynak ve Boru İndirme" töreninde Abdülhamid Han olarak açıklandı. Abdülhamid Han ismi ile Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edildi. Diğer sondaj gemileri Karadeniz'de görevde. Fatih sondaj çalışmasına devam ediyor. Kanuni üst tamamlama, Yavuz alt tamamlama işlemini gerçekleştiriyor.



SONUÇ: BAŞKAN TAYYİP

ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI,

Doğu Akdeniz-Ege- Karadeniz'de MAVİ VATAN DOKTRİNİNE uygun hamleleri, kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Türk Donanması Doğu Akdenız-Ege -Karadenız'de Bayrak dalgalandırmaktan hiç çekinmeyecektir. NOKTA.