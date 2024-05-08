İstanbul'a tsunami alarmı kuruldu | 7 dakika içinde haber verecek
Deprem uzmanları, ardı ardına Marmara için deprem uyarısı yaptı. Beklenen büyük Marmara depremi sonrası tsunami riskinin de bulunduğu açıklandı. Bu kapsamda, yeni "
Çok Disiplinli Tsunami Erken Uyarı" sistemi devreye alındı.
DHA
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
13:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:38
Beklenen İstanbul depreminin yıkıcı etkisi kadar Marmara Denizi kıyılarında oluşturacağı tsunami ihtimali de endişe yaratıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yerleştirilmesi planlanan 20 adet yeni 'Çok Disiplinli Tsunami Erken Uyarı' istasyonlarından 19'unu devreye aldı.
7 DAKİKA İÇİNDE HABER VERECEK
Yapımı devam eden İmralı istasyonunun devreye alınmasıyla birlikte daha önce yapılan 28 istasyonla birlikte toplam erken uyarı sistemi sayısı 48'e ulaşılmış olacak. Türkiye genelinde faaliyet gösteren istasyonlar sayesinde depremin ardından 7 dakika içerisinde tsunami olup olmayacağı yönünde vatandaşların uyarılabileceğini belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, istasyon sayısını arttırarak süreyi 4 dakika seviyesine indirmeyi planladıklarını söyledi.
"13 ÜLKEDE 19 KURUMA TSUNAMİ MESAJI YOLLUYORUZ"
Tsunami Erken Uyarı Sistemi hakkında bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, "
Hepimizin bildiği gibi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sadece Türkiye'de değil, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi. Bu merkezin görevi sadece Türkiye'ye değil bize abone olan 13 farklı ülkede 19 tane farklı kuruma biz tsunami uyarı mesajı yolluyoruz.
Bir denizde bahsetmiş olduğum denizlerde veya karadan 100 kilometre içeride, 5 buçuğun üzerinde bir deprem olduktan sonra bu depremlerin tsunami yaratma riski bulunuyor. Enstitümüzde bu konuda bir depremden sonra arkadaşlarımız bir algoritma çalıştırdıktan sonra bunun bir tsunami yaratma imkanı varsa bunu Türkiye'de AFAD aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Onun dışında dediğim gibi farklı ülkelere gönderiliyor" ifadelerini kullandı.
"MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ OLMA RİSKİ VAR"
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 10 yılı aşkın süredir bu konuda yetkili olduğunu söyleyen Haluk Özener, "
Sadece Türkiye içinde değil, bakın şu ana kadar Harita Genel Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu 20 tane deniz seviyesi istasyonlarının verileri Kandilli'ye geliyor. Bizim kurmuş olduğumuz 8 tane daha öncesinde deniz seviyesi istasyonları var. Tsunami istasyonları diyoruz, mareograf diyoruz.