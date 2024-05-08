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Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!
Türkiye'de serin ve yağmurlu günlerin ardından güneş yüzünü gösterdi ancak yaz mevsimi hızlı bir giriş yapmayacak gibi görünüyor. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta için ciddi uyarılarda bulunarak Cuma gününden itibaren ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olması beklenen yoğun yağışlarla ilgili alarm verdi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:05Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:08