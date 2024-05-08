Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!

Türkiye, yaz aylarına adım adım yaklaşırken güneş yüzünü gösterdi. Geçtiğimiz haftanın yağışlı ve serin günlerinin ardından, bu hafta ılık bir başlangıç yaptı. Ancak, sevinçli havanın kısa süreceği konusunda kötü haberler var. Meteoroloji yetkilileri, Cuma ve Cumartesi günleri için uyarıda bulunarak, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışlı ve olumsuz hava koşullarının geri dönmesi bekleniyor.