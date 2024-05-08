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Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!

Türkiye'de serin ve yağmurlu günlerin ardından güneş yüzünü gösterdi ancak yaz mevsimi hızlı bir giriş yapmayacak gibi görünüyor. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta için ciddi uyarılarda bulunarak Cuma gününden itibaren ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olması beklenen yoğun yağışlarla ilgili alarm verdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:08
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Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!

Türkiye, yaz aylarına adım adım yaklaşırken güneş yüzünü gösterdi. Geçtiğimiz haftanın yağışlı ve serin günlerinin ardından, bu hafta ılık bir başlangıç yaptı. Ancak, sevinçli havanın kısa süreceği konusunda kötü haberler var. Meteoroloji yetkilileri, Cuma ve Cumartesi günleri için uyarıda bulunarak, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışlı ve olumsuz hava koşullarının geri dönmesi bekleniyor.

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Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!

Türkiye, yaz mevsimine adım adım yaklaşırken güneşli günlerin tadını çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz haftanın yağışlı ve serin havasının ardından, bu hafta ılık bir başlangıç yaptı.

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Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!

Kötü Haber: Yağış Geliyor

Ancak, meteorolojik veriler kötü haber getiriyor. Vatandaşların yaz havasına girmesiyle birlikte yaşadığı sevinç, kısa sürecek gibi görünüyor.

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Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!

Meteoroloji yetkilileri Cuma ve Cumartesi günleri için uyarıda bulunarak, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!

Cuma itibarıyla geliyor!

Balkanlar üzerinden yola çıkan serin ve yağışlı hava dalgasının Cuma günü ülkemize ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü ise yağışın ülkenin %80'ine yayılması öngörülüyor. Meteoroloji ekipleri, gelişmeleri yakından takip ediyor.