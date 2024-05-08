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Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş

Geçmiş yıllarda hemen hemen her evde bulunan ancak günümüzde nadir bulunan sarı fincan takımları piyasada büyük ilgi görüyor. Özellikle antika değeri taşıyan bu takımlar, son zamanlarda dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Bu özel fincan takımları, antika olmalarının yanı sıra kullanışlı olmalarıyla da değer kazanıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:48
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Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş

Antika pazarında son yılların gözde parçalarından biri haline gelen sarı fincan takımları, geçmişten günümüze değerini koruyarak koleksiyonerlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Özellikle 1980 ve 1990'lı yıllar arasında her evde bulunan bu fincanlar, şimdi antika değeriyle piyasada yankı uyandırıyor.

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Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş

Değerini Koruyan Miras: Sarı Fincanlar

Her biri birer miras niteliğinde olan sarı fincan takımları, dayanıklılıkları ve estetik görünümleri ile ön plana çıkıyor. Bu fincanlar, kullanışlı olmalarının yanı sıra estetik değerleri ile de antika severlerin beğenisini topluyor.

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Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş

Piyasadaki fiyatları ise, ortalama olarak 2 bin 250 TL'den başlıyor.

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Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş

Antika Severlerin Gözdesi

1905 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde kurulan cam eşya üreticisi Anchor Hocking, uzun yıllar boyunca kaliteli ürünleriyle tanındı. Şirketin ürettiği sarı fincan takımları, bugün antika pazarında en çok aranan ürünler arasında yer alıyor. Koleksiyonerler, özellikle Anchor Hocking markasının imzasını taşıyan eski dönem fincanlarına yüksek fiyatlar teklif ediyorlar.

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Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş

Dikkat! Antikacı Dolandırıcılığına Karşı Uyanık Olun

Sosyal medya ve çeşitli internet platformları üzerinden yüksek fiyatlarla sarı fincan takımı satın almak isteyen antikacılar bulunuyor. Ancak bu ilanlar, dolandırıcılar için de bir fırsat yaratabiliyor. Koleksiyonerler ve alıcılar, satın alma işlemleri sırasında dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalıdır.