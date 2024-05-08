HaberlerGaleriEvinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
Geçmiş yıllarda hemen hemen her evde bulunan ancak günümüzde nadir bulunan sarı fincan takımları piyasada büyük ilgi görüyor. Özellikle antika değeri taşıyan bu takımlar, son zamanlarda dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Bu özel fincan takımları, antika olmalarının yanı sıra kullanışlı olmalarıyla da değer kazanıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:48Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:48