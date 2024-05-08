08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin listesi açıklandı. 2024 yılı araştırma yapan Global Firepower şirketi tüm listeyi yayınladı. Yayınlanan listeye göre Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı. İşte dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması…

Giriş Tarihi: 08.05.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 22:34
  • 1
  • 98
Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

2024 yılı için ABD merkezli Global Firepower şirketi dünyanı en güçlü donanmasına yani deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin listesini açıkladı. Ülkelerin askeri güçlerini değerlendiren bu rapor, asker sayılarından, hava, kara ve denizdeki güçlerine kadar birçok faktörü dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya gibi ülkeleri geride bırak üst sıralara doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor. İşte dünyanın ne güçlü deniz kuvvetlerinin listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DENİZ KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER!

  • 2
  • 98
Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

97-Estonya

  • 3
  • 98
Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

96- Uruguay

  • 4
  • 98
Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

95- Somali

  • 5
  • 98
Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

94- Litvanya