Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

2024 yılı için ABD merkezli Global Firepower şirketi dünyanı en güçlü donanmasına yani deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin listesini açıkladı. Ülkelerin askeri güçlerini değerlendiren bu rapor, asker sayılarından, hava, kara ve denizdeki güçlerine kadar birçok faktörü dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya gibi ülkeleri geride bırak üst sıralara doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor. İşte dünyanın ne güçlü deniz kuvvetlerinin listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DENİZ KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER!