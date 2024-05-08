08 Mayıs 2024, Çarşamba
Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
Çamaşır suyu, güçlü temizleme özellikleriyle bilinen ancak kıyafetlere değdiği anda bıraktığı lekelerle sıkça karşılaşılan bir kimyasal temizlik ürünüdür. Sevdiğiniz kıyafetlere sıçradığında oluşan bu lekeler, zaman zaman can sıkıcı olabilir. Ancak şimdi, bu sorunu anında çözecek bir yöntem keşfedildi.
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 14:35
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