Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç

Çamaşır suyu dökülmesiyle lekelenen kıyafetler genellikle evde giyilemez hale gelirken, bazı durumlarda ise insanlar bu elbiseleri çöpe atmayı tercih edebiliyor. Ancak artık çözüm çok daha yakın. Pamukla lekenin üzerine uygulandığında çamaşır suyu lekesini anında temizleyen ve kıyafeti eski haline getiren özel sıvılar mevcut.