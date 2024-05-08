08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Osmanlı padişahları, her yemeğin yanında ve sefere çıktıklarında yanlarında 'sumak' taşırdı. Sumak, vücudu doğal bir ilaç gibi temizlediğinden yüzyıllarca şifalı olduğuna inanılarak tüketildi. Osmanlı Padişahları tarafından 'Padişah Baharatı' olarak kabul edilen sumak, günümüzde de büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:58
  • 1
  • 8
Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Sumak, son derece faydalı ve lezzetli aromasıyla dikkat çeken bir baharat olarak biliniyor. Prof. Dr. Canan Karatay da sumak üzerine övgü dolu sözlerle bahsetmektedir. İşte sumak hakkında detaylar...

  • 2
  • 8
Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Osmanlı Padişahlarının Tercihi:

Osmanlı padişahları, yemeklerinin yanında ve seferlerde yanlarında sumak taşırdı. Sumak, vücudu doğal bir ilaç gibi temizlediği için yıllarca şifalı olduğuna inanıldı ve "Padişah Baharatı" olarak kabul edildi.

  • 3
  • 8
Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Şifalı Bir Baharat:

Sumak, güçlü bir toksin temizleyicisi olarak bilinir ve uzun yıllardır şifalı bir baharat olarak kullanılmaktadır. Karaciğer fonksiyonlarına büyük fayda sağlar ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

  • 4
  • 8
Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay'ın Tavsiyesi:

Prof. Dr. Canan Karatay, sumak tohumunun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor ve sumak çayının hazırlanışını paylaşıyor. Düzenli olarak tüketilen sumak çayı, karaciğerde biriken toksinleri temizlemeye yardımcı olabilir.

  • 5
  • 8
Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Vücut Hücrelerini Yeniliyor:

Araştırmalar, sumak tüketmenin vücuttaki oksidatif stresi azaltmanın sağlıklı bir yolu olduğunu gösteriyor. Sumak, antioksidan özellikleri sayesinde vücut hücrelerini yenileyebilir.