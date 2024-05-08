Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor

Osmanlı padişahları, her yemeğin yanında ve sefere çıktıklarında yanlarında 'sumak' taşırdı. Sumak, vücudu doğal bir ilaç gibi temizlediğinden yüzyıllarca şifalı olduğuna inanılarak tüketildi. Osmanlı Padişahları tarafından 'Padişah Baharatı' olarak kabul edilen sumak, günümüzde de büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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