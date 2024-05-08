Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

ABD merkezli Global Firepower şirketinin 2024 raporu, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerini belirledi. Ülkelerin askeri güçlerini değerlendiren bu rapor, asker sayılarından, hava, kara ve denizdeki güçlerine kadar birçok faktörü dikkate alıyor. Bu sıralama, dünya genelinde en güçlü ordulara sahip olan ülkelerin merak konusu olan savunma bütçeleri, asker sayıları gibi detayları da içeriyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2024