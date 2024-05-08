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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

ABD merkezli Global Firepower şirketi, 2024'e ilişkin dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listesini yayınladı. Bu liste, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda belirlenen dünyanın en güçlü donanmalarını içeriyor. Türkiye, geleneksel olarak olduğu gibi bu yıl da 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde üst sıralarda yer almayı başardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:34
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Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

ABD merkezli Global Firepower şirketinin 2024 raporu, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerini belirledi. Ülkelerin askeri güçlerini değerlendiren bu rapor, asker sayılarından, hava, kara ve denizdeki güçlerine kadar birçok faktörü dikkate alıyor. Bu sıralama, dünya genelinde en güçlü ordulara sahip olan ülkelerin merak konusu olan savunma bütçeleri, asker sayıları gibi detayları da içeriyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2024

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Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

97-Estonya

96- Uruguay

95- Somali

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Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

94- Litvanya

93- Tanzanya

92- Sudan

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Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

91- Karadağ

90- El Salvador

89- Surinam

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Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı

88- Kongo Demokratik Cumhuriyeti

87- Letonya

86- Kazakistan