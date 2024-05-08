08 Mayıs 2024, Çarşamba
Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı
ABD merkezli Global Firepower şirketi, 2024'e ilişkin dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listesini yayınladı. Bu liste, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda belirlenen dünyanın en güçlü donanmalarını içeriyor. Türkiye, geleneksel olarak olduğu gibi bu yıl da 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde üst sıralarda yer almayı başardı.
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:34
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