08 Mayıs 2024, Çarşamba
İŞKUR’dan 110 bin kişilik istihdam hamlesi! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısına başvuru için koşuyor
İŞKUR, en az ilkokul mezunu adaylara yönelik 110.828 personel, memur ve işçi alımı için kadro ve kontenjanları açıkladı. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek olan adaylardan KPSS puanı aranmamakta. İlgili ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecekler. İşte İŞKUR Mayıs ayı istihdam hamlesine ilişkin ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 18:00
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