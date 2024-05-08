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İŞKUR’dan 110 bin kişilik istihdam hamlesi! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısına başvuru için koşuyor

İŞKUR, en az ilkokul mezunu adaylara yönelik 110.828 personel, memur ve işçi alımı için kadro ve kontenjanları açıkladı. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek olan adaylardan KPSS puanı aranmamakta. İlgili ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecekler. İşte İŞKUR Mayıs ayı istihdam hamlesine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.05.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 18:00
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İŞKUR’dan 110 bin kişilik istihdam hamlesi! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısına başvuru için koşuyor

Türkiye İş Kurumu, personel alımı sürüyor. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görevlendirmek üzere toplamda 110.828 personel, memur ve işçi istihdamı sağlıyor. Bu alımlar, en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS puanı aranmaksızın başvuruda bulunma fırsatı sunuyor. İlanlara başvurular, Türkiye'nin farklı illerinde açılan kadrolarla gerçekleştirilebilecek. Adaylar, alımla ilgili kadro sayıları ve kontenjanlarını öğrenmek için Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. İşte İŞKUR personel, memur ve işçi alımı….

İŞKUR PERSONEL,MEMUR VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!

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İŞKUR’dan 110 bin kişilik istihdam hamlesi! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısına başvuru için koşuyor

Servis Elemanı (Garson) 4202

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İŞKUR’dan 110 bin kişilik istihdam hamlesi! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısına başvuru için koşuyor

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 1155

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İŞKUR’dan 110 bin kişilik istihdam hamlesi! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısına başvuru için koşuyor

Aşçı 2844

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İŞKUR’dan 110 bin kişilik istihdam hamlesi! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısına başvuru için koşuyor

Bulaşıkçı (Stevard) 1273