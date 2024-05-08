08 Mayıs 2024, Çarşamba
Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
Tüm Sherlock Holmes ve bulmaca meraklılarını çağırıyoruz! Kartal gözlerinizi ve zekanızı test edecek bir mücadeleye hazırlanın. Basketbol atan bir çocuğun görünüşte sıradan olan bu resmindeki göze çarpan hatayı görebiliyor musunuz? Bu çarpıcı bulmaca zekayı ve dikkati sınayan eğlenceli bir meydan okumadır. Hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:27
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