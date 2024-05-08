Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi sevilen oyuncuların başrollerini paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" adlı dizi, özellikle Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşmanın Fatih karakterini nasıl etkileyeceği konusunda izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler, karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğini ve dizinin gelecek bölümlerinde nelerin yaşanacağını heyecanla bekliyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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