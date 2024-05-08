Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri

Emeklilere ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahiplerine her dini bayramda verilen ikramiye tutarı bu yıl önemli bir artışla güncellendi. İkramiye miktarı, 1.000 TL'den başlayarak önce 1.100 TL'ye, ardından 2 bin TL'ye çıkarıldı. Bu yıl ise yapılan yüzde 50'lik artışla ikramiye tutarı 3 bin TL olarak belirlendi. Böylece emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 6 bin TL ikramiye alacaklar.