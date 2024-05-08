Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri
Emeklilere ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahiplerine her dini bayramda verilen ikramiye tutarı bu yıl önemli bir artışla güncellendi. İkramiye miktarı, 1.000 TL'den başlayarak önce 1.100 TL'ye, ardından 2 bin TL'ye çıkarıldı. Bu yıl ise yapılan yüzde 50'lik artışla ikramiye tutarı 3 bin TL olarak belirlendi. Böylece emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 6 bin TL ikramiye alacaklar.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
06:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
06:29
Emekliler ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahipleri için dini bayramlarda verilen ikramiye hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. İkramiye alabilmenin temel şartı, SGK'dan maaş almaktır. Bu kapsamda, kendi emekli maaşını alanlarla birlikte vefat eden sigortalının yakınları da ölüm maaşı alıyorlarsa ikramiye hakkı kazanmaktadırlar. Ancak aldıkları ölüm maaşının oranı kadar ikramiye ödenmektedir.
Yeni Emekli Olacaklar için Başvuru Süreci
Benzer şekilde, iş göremezlik ödeneği alanlar da ödeneğin oranı nispetinde ikramiye almaktadırlar. Dolayısıyla, maaşı hak etmiş olmak ikramiye için yeterli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda, yeni emekli olacaklar için de maaşı hak etmiş olmak yeterli olmaktadır. Önemli bir nokta da, emeklilik için yapılan müracaatın tarihidir.
Müracaat Tarihinin Önemi: Maaş Hesaplaması
Müracaat tarihinin önemi büyük. Müracaatın yapıldığı ayın hangi günü olursa olsun, maaş hesabı bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanmaktadır. Örneğin, 1-30 Nisan arasında başvuru yapan bir sigortalı için maaş hesabı 1 Mayıs'tan itibaren başlamaktadır. Benzer şekilde, 1-31 Mayıs arasında emeklilik başvurusu yapan bir sigortalı için de maaş hesabı 1 Haziran itibarıyla başlamaktadır.
Bayram İkramiyesi: Tarih ve Ödeme Detayları
Bu yıl Kurban Bayramı 15-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Dolayısıyla emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında gerçekleştirilecek.
İkramiye alabilmek için aylık hak etme şartı gereği 1 Haziran ve öncesinde maaş hak etmiş olanlara ikramiye ödemesi yapılacak.