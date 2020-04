Başkan Erdoğan dengeleri değiştirdi

DÜNYA sarsılırken, insanlığını kaybetmiş güçlerin can çekiştiği, ADALETSİZ DÜNYANIN temellerinin yıkılmakta olduğu üçüncü Dünya Savaşı'ndan başarı ile çıkma sürecindeyiz. ESKİ DÜNYA YOK ARTIK. YENİ DÜNYA KURULUYOR. Türkiye'mizde, bu dünyanın kurucu özeliklerini ortaya koyuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderliğindeki BÜYÜK TRENİ, üçüncü Dünya Savaşı-Küresel salgın tünelinden çıkıyor. Işık göründü. BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİ, azgın denizleri geçiyor. Büyük limanlara girmeye hazırlanıyor. Erdoğan'ın tarihe mal ettiği ,2023-2053-2071 hedefi, BİR SLOGAN DEĞİLDİR. BİR PAROLA'dır. Büyük Türkiye'nin parolasıdır.

Peki Türkiye'mizi, azgın dalgalardan salimen geçirmekte olan Başkan Erdoğan, neler yapıyor?

Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın geleceği iyi okuyarak yürüttüğü LİBYA STRATEJİSİ, 26 Kasım 2019'da Serrac Hükümeti ile imzaladığımız güvenlik mutabakat muhtırasının sahaya yansıması müthiş oldu. Libya'daki iç savaşın seyrini TÜRK SIHA'LARI, Hafter'in elinden aldı. Trablus açıklarındaki TÜRK DONANMASI-HAVA-DENİZ harekatını başarı ile yürütüyor.

BM çağrısıyla 22 Mart'ta "insani ATEŞKES " ilan edilmesine rağmen Fransa-Rusya-Mısır-BAE kuklası Hafter, Trablus'u ele geçirme tezgahlarını hızlandırmıştı. Satılmış adam Hafter, Hafter, Mart ve Nisan ayında Trablus'taki hastaneleri, ilaç depolarını ve sağlık çalışanlarını hedef almıştı. Sadece Nisan ayında 61 sağlık tesisine zarar verdi. Hafter'e anlayacağı dilden bir ders verilmesinin zamanı gelmişti. Nisan ayında, Türk Özel Kuvvetleri'nin çok akıllı savaş planlarıyla hareket eden UMH güçleri 25 Mart'taki "Barış Fırtınası" adlı karşı saldırıyla Hafter'in hücumlarını durdurdu. Hafter'in Sirte Operasyon Odası vurularak Tümgeneral Salim Diryak ve ekibi etkisiz hale getirildi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın çok akıllı manevraları, Libya savaş cephesinde önemli denge değişikliklerine sahne oldu.

16 NİSAN 2020:Tunus Cumhurbaşkanı Said: Libya'da meşru hükümetten yanayız' açıklaması yaptı.

Said, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesinde Tunus'un Libya meselesinde 'yasal meşruiyetten' yana olduğunu ve aksi yöndeki hiçbir beyanın gerçeği yansıtmadığını belirtti. 17 NİSAN 2020: İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, ülkesinin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Serrac Hükümeti'nin (UMH) yanında olduğunu belirtti.

İngiltere'nin bu açıklamayı, TSK'nın manevralarıyla yürüttüğü, UMH güçlerinin, 13 Nisan'da "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atması üzerine ve ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlaması üzerine gerçekleştiğini anlamak yeter.



SONUÇ: ORTADOĞU'NUN KOD'LARINI ANLATAN ÇOK İYİ BİR TARİHİ ANEKDOT VARDIR.

'Ortadoğu'da, önemli bir yemeğin davetli listesinde adınız yoksa, bir de menüye bakın. Adınız orada olabilir' TÜRKİYE HEM SAHADA, HEM MASADA. OLMAK VEYA OLMAMAK İŞTE BÜTÜN MESELE BUDUR.

