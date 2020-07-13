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Aynı ailede 4'üncü şehit... 15 Temmuz gecesi evladını şehit veren babanın canlı yayında zor anları

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Giriş: 13.07.2020 18:15
Güncelleme:13.07.2020 19:18
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit ailelerinin acılar halen tazeliğini koruyor. Ankara'da o kara gecede vatanı bayrağı uğruna şehit düşen Cengiz Polat'ın babası o gece yaşananları anlattı. Baba Polat, oğlu Cengiz'in ailesinin 4'üncü şehidi olduğunu söyledi. Polat, "Bizim çocuğumuz yurdu, yuvası, bayrağı, ezanı için ölümlerin en güzelini yaşayarak canını feda etti. Şehidi olmayan bir toprağın kıymeti olmaz. Şükürler olsun ölümlerin en güzeli çocuklarımıza nasip oldu. Şehitlik her insana nasip olmaz, Müslüman ölümden korkmaz. Benim ailemin 4'üncü şehidi benim oğlum... İki tanesi dedemin ağabeyleri, bir tanesi Mersin'de bu da Ankara'da şehit oldu. Her 50 senede bizim aileden bir şehit oluyor. Ölümlerin en güzeli, başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi gecesinde Ankara'da vatanı bayrağı ezanı için canını feda eden kahramanların aileleri o gece neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlattı.

"OĞLUM BİR KUŞ GİBİ UÇTU GİTTİ"

Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar o kara gecede yaşananları anlattı. Acılı anne "Kardeşim hastanede çalışıyor, evladım kanlar içinde olduğu için tanıyamamış. Ben oğlumu cansız bedenini gördüğümde ölmemişti, uyuyordu. Oğlum halı saha maçından geldi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyduğunu gibi çıktı ve arkasına bile dönemeden gitti. O gidiş son görüşümdü."

Şehit Halil Işıların annesi Hülya Işılar 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı ŞEHİT HALİL IŞILAR'IN ANNESİ HÜLYA IŞILAR 15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLARI ANLATTI

"HAİNLER OĞLUMU SIRTINDA VURDU"

Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Hanım 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Hainler oğlumu sırtından, boynundan vurdu. Benim oğlum çok yürekli ve cesaretliydi eğer yerden kalksaydı o hainleri öldürürdü. Olayları duyunca telefon açtım iki oğluma 'gelin eve' dedim.1468 gün oldu ben onu halen bekliyorum. Benim oğlumun anahtarını bana teslim etmediler. Ben oğlum gelir diye kapının arkasında anahtar bırakmıyorum, oğlum anahtarıyla gelip açarda gelir diye...

Şehit Volkan Canözün annesi o geceyi anlattı: Hainler oğlumu sırtında vurdu ŞEHİT VOLKAN CANÖZ'ÜN ANNESİ O GECEYİ ANLATTI: "HAİNLER OĞLUMU SIRTINDA VURDU"

"O BENİM KÜÇÜK BABAMDI"

Dilek Pilavcı kardeşi Volkan Pilavcı'nın kollarında şehit düştüğünü ve o geceler neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlattı. Dilek Pilavcı: 2 kızım 2 kardeşim eşim ve ben 6 kişi Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktık. Kardeşimin kollarımda şehit düştüğü hissettim ama konduramadım biz onu acile teslim ettik ama kardeşimi direk morga koymuşlar. Aynı aileden 3 gazi bir şehidimiz var. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın. O benim küçük babamdı. Yokluğunu çok arıyorum. Elbet bir gün buluşacağız.

15 Temmuzda kardeşini kollarında şehit verdi 15 TEMMUZ'DA KARDEŞİNİ KOLLARINDA ŞEHİT VERDİ

"GİDİP ABDEST ALDI NAMAZ KILACAKTI"

Şehit Cengiz Polat'ın babası Fikret Polat o gece yaşananları anlattı: "Evladım işten gelmiş uyuyordu, uçakların sesine uyandı. Gidip abdest aldı namaz kılacaktı, camdan sokağa baktı televizyonu açtı. Televizyonda Başkan Erdoğan'ın çağrısını görünce arkadaşını telefonla aradı ve sokağa fırladı. Arkadaşıyla birlikte belediye otobüsüne binip Kızılay'a gitmişler. Meclis'in ön tarafına helikopterler teröristleri indirmiş onlarda Meclis'i bahçesine girip oradan da arkadaşlarına yardıma gideceklermiş. 3 kişi birbirlerinin üzerine basarak duvardan atlamış bahçenin içerisine benim oğlum tam atlarken helikopterler vurmuş. Saat 10'da evden çıktı gece 2 buçukta morgda bulduk. Bir alim diyor ki 'Veren de O alanda O senden giden ne ki? Karşıdan telaşını görende zanneder ki bu can senindi.' bu laf çok büyük bir laf." diyerek duygularını dile getirdi. Acı baba bu sözleri söyledikten sonra sesi titredi, gözleri doldu ve konuşmaya devam edemedi.

Şehit Cengiz Polatın babası Fikret Polat 15 Temmuz gecesini anlattı: Gidip abdest aldı namaz kılacaktı ŞEHİT CENGİZ POLAT'IN BABASI FİKRET POLAT 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI: "GİDİP ABDEST ALDI NAMAZ KILACAKTI"

FETÖ'CÜ HASTANEDE "DOKTOR YOK" DEDİLER

17 yaşında şehit düşen Rüstem Resul Perçin'in babası Necmi Perçin 15 Temmuz'da yaşananları anlattı. O gece evladını FETÖ'cülere yakın olduğu bilenen Turgut Özal Hastanesine götürüldüğünü ve 'doktor yok' denilerek tedavi edilmediğini söyledi. Acılı baba, "Milletimizden naçizane ricam. Kimse kimseyi cennete götüremez. Birilerinin eteğinden tutarak cennete giremezsiniz. Herkes kendi hesabını aklıyla verir. Birileri size cennet vaad ediyorsa arkanıza bile bakmayın kaçın! Yoksa kendi vatandaşınızı kardeşinizi vurursunuz. Allah, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmayı nasip etsin. Kimse 15 Temmuz'dan bir siyasi parti çıkarmasın. Herkes aklını başına devşirsin. Acı birdir.

Şehit babasından A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Kimse 15 Temmuzdan bir siyasi parti çıkarmasın ŞEHİT BABASINDAN A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ ÇAĞRI: KİMSE 15 TEMMUZ'DAN BİR SİYASİ PARTİ ÇIKARMASIN

Şehit Bülent Yurtseven'in babası Muharrem Yurtseven oğlunun günler sonra şehit düştüğünü söyledi. "Oğlum eve geldiğinde istirahatliydi. Müdürünün telefonuyla kalktı ve gitti. Gidiş o gidiş. Hacettepe'ye yaralı olarak kaldırmışlar. 31 Temmuz'da şehit haberi geldi.

Şehit Bülent Yurtsevenin babası Muharrem Yurtseven 15 Temmuz gecesini anlattı ŞEHİT BABASI 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI

Şehit aileleri dava süreçlerinde yaşananları anlattı.

"O ZAT (KILIÇDAROĞLU) BİZİM OLDUĞUMUZ YERE GELMESİN"

Şehit annesi Hülya Işılar davalara hiç katılmadığını ama eşi ve kardeşinin yaşanan süreci anlattığını eşinin "birazda dursaydım kalp krizinden ölecektim" deyip davayı izlemeyi yarım bırakıp çıktığını ifade etti. Evladının emniyette şehit düştüğü söylen anne bir de ricada bulundu. "Bu televizyon karşısında oturup kahvesini yudumlayıp bu darbeye 'oyun, kontrollü darbe' diyenler nasıl oluyor da açılışa geliyor. Bunu şehit ailelerine hakaret olarak kabul ediyorum. Reis'imizden (Başkan Erdoğan) rica ediyorum bizim bulunduğumuz yere o zat gelmesin." diyerek tepkisini dile getirdi.

Şehit annesi Sedef Hanım ise "Ben mahkemelere katılmıyorum, gidersem ya ölmem ya da öldürmem lazım. Buradaki mahkemeyi devlete bıraktım. Ahirettekini de ALLAH'a bıraktım en güzel hakim odur.

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