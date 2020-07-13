Şehit babasından A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Kimse 15 Temmuz'dan bir siyasi parti çıkarmasın

17 yaşında şehit düşen Rüstem Resul Perçin'in babası Necmi Perçin 15 Temmuz'da yaşananları anlattı. O gece evladını FETÖ'cülere yakın olduğu bilenen Turgut Özal Hastanesine götürüldüğünü ve 'doktor yok' denilerek tedavi edilmediğini söyledi. Perçin, "Birilerinin eteğinden tutarak cennete giremezsiniz. Herkes kendi hesabını aklıyla verir. Birileri size cennet vaad ediyorsa arkanıza bile bakmayın kaçın! Yoksa kendi vatandaşınızı kardeşinizi vurursunuz. Allah, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmayı nasip etsin. Kimse 15 Temmuz'dan bir siyasi parti çıkarmasın.Bu birliğin davasıdır" dedi.

FETÖ'CÜ HASTANEDE "DOKTOR YOK" DEDİLER

17 yaşında şehit düşen Rüstem Resul Perçin'in babası Necmi Perçin 15 Temmuz'da yaşananları anlattı. O gece evladını FETÖ'cülere yakın olduğu bilenen Turgut Özal Hastanesine götürüldüğünü ve 'doktor yok' denilerek tedavi edilmediğini söyledi. Acılı baba, "Milletimizden naçizane ricam. Kimse kimseyi cennete götüremez. Birilerinin eteğinden tutarak cennete giremezsiniz. Herkes kendi hesabını aklıyla verir. Birileri size cennet vaad ediyorsa arkanıza bile bakmayın kaçın! Yoksa kendi vatandaşınızı kardeşinizi vurursunuz. Allah, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmayı nasip etsin. Kimse 15 Temmuz'dan bir siyasi parti çıkarmasın. Herkes aklını başına devşirsin. Acı birdir.