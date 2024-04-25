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Kazakistan Başbakanı Bektenov Ankara'da! Güven mektubu takdim töreni

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 25.04.2024 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Asya'dan bir konuğu var. Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek. Öte yandan Erdoğan akredite büyükelçiler güven mektubu törenine katılacak. Önemli gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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