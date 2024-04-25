25 Nisan 2024, Perşembe
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Kazakistan Başbakanı Bektenov Ankara'da! Güven mektubu takdim töreni
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Asya'dan bir konuğu var. Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek. Öte yandan Erdoğan akredite büyükelçiler güven mektubu törenine katılacak. Önemli gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.