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Avrupa plastik atıklara karşı harekete geçti! Plastik yasağı geldi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 25.04.2024 15:57
Avrupa Parlamentosu, plastik atıklara çözüm için yeni bir karar aldı. Plastik atıkların kademe kademe azaltılması ve bazı türlerinin de tamamen yasaklanmasına karar verildi. Plan Avrupa ülkeleri tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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