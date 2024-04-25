Yeni müfredat taslağı yarın açıklanıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş yeni müfredat açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın yarın (26 Nisan 2024) öğleden sonra kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Bakan Tekin, "'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir" dedi.

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