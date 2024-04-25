25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni müfredat taslağı yarın açıklanıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş yeni müfredat açıklaması

Yeni müfredat taslağı yarın açıklanıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş yeni müfredat açıklaması

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 13:48
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın yarın (26 Nisan 2024) öğleden sonra kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Bakan Tekin, "'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Steinmeier’in ziyareti Alman basınında
Steinmeier'in ziyareti Alman basınında
Gök Kubbe ile güvenlik şemsiyesi
"Gök Kubbe" ile güvenlik şemsiyesi
Yeni müfredat taslağı açıklanıyor
Yeni müfredat taslağı açıklanıyor
Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat!
Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat!
Mobilya atölyelerinin sayısında artış!
Mobilya atölyelerinin sayısında artış!
Çorlu’daki tren kazasına ilişkin davada karar
Çorlu'daki tren kazasına ilişkin davada karar
Başkan Erdoğan ve Özel ne zaman görüşecek?
Başkan Erdoğan ve Özel ne zaman görüşecek?
Flaş yaz saati açıklaması
Flaş "yaz saati" açıklaması
ABD Başkanı Biden TikTok tasarısı onayladı! Tiktok yasağı nasıl işleyecek?
ABD Başkanı Biden TikTok tasarısı onayladı! Tiktok yasağı nasıl işleyecek?
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
İşte Türk mühendislerinin imzası!
İşte Türk mühendislerinin imzası!
Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı
Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Daha Fazla Video Göster