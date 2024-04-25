25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist paketlendi!

Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist paketlendi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 19:10
Güncelleme:25.04.2024 19:27
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda örgütün "sözde komutanı" olarak faaliyet yürüten mensubu tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şahsın yasadışı yollardan ülkeye gelerek önce İstanbul'a sonrasında ise Tekirdağ'a gelerek bir fabrikada işe girdiği tespit edildi. Ekiplerce zanlı günlerce titiz bir şekilde takibe alındı.

Ekiplerce yapılan takipler sonucu Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutanı olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı M.E.H. isimli örgüt mensubu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü mensubunun ağır silah, helikopter ve tank eğitimi aldığı öğrenildi.

Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ’da PKK/YPG’li sözde komutan paketlendi!
Tekirdağ'da PKK/YPG'li "sözde komutan" paketlendi!
Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı kabul etti!
Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı kabul etti!
MİT DEAŞ’ın 2 sözde sorumlusunu yakaladı!
MİT DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusunu yakaladı!
ABD Ukrayna’ya gizlice füze gönderdi
ABD Ukrayna'ya gizlice füze gönderdi
Plastik yasağı geldi
Plastik yasağı geldi
Ankara’da diplomasi trafiği!
Ankara'da diplomasi trafiği!
Gök Kubbe sistemi! Kuş bile uçurtmayacak
Gök Kubbe sistemi! Kuş bile uçurtmayacak
Ayrımcı davranışlara yaptırım
Ayrımcı davranışlara yaptırım
Steinmeier’in ziyareti Alman basınında
Steinmeier'in ziyareti Alman basınında
Gök Kubbe ile güvenlik şemsiyesi
"Gök Kubbe" ile güvenlik şemsiyesi
Yeni müfredat taslağı açıklanıyor
Yeni müfredat taslağı açıklanıyor
Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat!
Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat!
Daha Fazla Video Göster