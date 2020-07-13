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Şehit Bülent Yurtseven'in babası Muharrem Yurtseven 15 Temmuz gecesini anlattı

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Giriş: 13.07.2020 18:54
Güncelleme:13.07.2020 19:10
Şehit Bülent Yurtseven'in babası Muharrem Yurtseven oğlunun günler sonra şehit düştüğünü söyledi. "Oğlum eve geldiğinde istirahatliydi. Müdürünün telefonuyla kalktı ve gitti. Gidiş o gidiş. Hacettepe'ye yaralı olarak kaldırmışlar. 31 Temmuz'da şehit haberi geldi.

Şehit Bülent Yurtseven'in babası Muharrem Yurtseven oğlunun günler sonra şehit düştüğünü söyledi. "Oğlum eve geldiğinde istirahatliydi. Müdürünün telefonuyla kalktı ve gitti. Gidiş o gidiş. Hacettepe'ye yaralı olarak kaldırmışlar. 31 Temmuz'da şehit haberi geldi.

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