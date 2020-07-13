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Şehit Bülent Yurtseven'in babası Muharrem Yurtseven 15 Temmuz gecesini anlattı
Şehit Bülent Yurtseven'in babası Muharrem Yurtseven oğlunun günler sonra şehit düştüğünü söyledi. "Oğlum eve geldiğinde istirahatliydi. Müdürünün telefonuyla kalktı ve gitti. Gidiş o gidiş. Hacettepe'ye yaralı olarak kaldırmışlar. 31 Temmuz'da şehit haberi geldi.
Şehit Bülent Yurtseven'in babası Muharrem Yurtseven oğlunun günler sonra şehit düştüğünü söyledi. "Oğlum eve geldiğinde istirahatliydi. Müdürünün telefonuyla kalktı ve gitti. Gidiş o gidiş. Hacettepe'ye yaralı olarak kaldırmışlar. 31 Temmuz'da şehit haberi geldi.