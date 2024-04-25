YÖK uluslararası öğrenciler için harekete geçti! Ayrımcı davranışlara yaptırım

Yüksek Öğretim Kurulu, özellikle sosyal medya üzerinden uluslararası öğrencilere yönelik yapılan gayri insani tutumları Adalet Bakanlığı'na iletti. Bu kapsamda uluslararası öğrencilere yapılan ayrımcı davranışlara karşı gerektiğinde yaptırım uygulanacak.

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