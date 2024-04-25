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YÖK uluslararası öğrenciler için harekete geçti! Ayrımcı davranışlara yaptırım

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 25.04.2024 14:53
Yüksek Öğretim Kurulu, özellikle sosyal medya üzerinden uluslararası öğrencilere yönelik yapılan gayri insani tutumları Adalet Bakanlığı'na iletti. Bu kapsamda uluslararası öğrencilere yapılan ayrımcı davranışlara karşı gerektiğinde yaptırım uygulanacak.
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Ayrımcı davranışlara yaptırım
Ayrımcı davranışlara yaptırım
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