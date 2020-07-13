13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehit Volkan Canöz'ün annesi o geceyi anlattı: "Hainler oğlumu sırtında vurdu"

Şehit Volkan Canöz'ün annesi o geceyi anlattı: "Hainler oğlumu sırtında vurdu"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2020 18:49
Güncelleme:13.07.2020 19:00
Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Hanım 15 Temmuz gecesi yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Anne Canöz, "Hainler oğlumu sırtından, boynundan vurdu. Benim oğlum çok yürekli ve cesaretliydi eğer yerden kalksaydı o hainleri öldürürdü." dedi.

"HAİNLER OĞLUMU SIRTINDA VURDU"

Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Hanım 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Hainler oğlumu sırtından, boynundan vurdu. Benim oğlum çok yürekli ve cesaretliydi eğer yerden kalksaydı o hainleri öldürürdü. Olayları duyunca telefon açtım iki oğluma 'gelin eve' dedim. 1468 gün oldu ben onu halen bekliyorum. Benim oğlumun anahtarını bana teslim etmediler. Ben oğlum gelir diye kapının arkasında anahtar bırakmıyorum, oğlum anahtarıyla gelip açarda gelir diye...

Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
O benim küçük babamdı
"O benim küçük babamdı"
Şehit babası 15 Temmuz gecesini anlattı
Şehit babası 15 Temmuz gecesini anlattı
Kimse 15 Temmuz'dan bir siyasi parti çıkarmasın
"Kimse 15 Temmuz'dan bir siyasi parti çıkarmasın"
Gidip abdest aldı namaz kılacaktı
"Gidip abdest aldı namaz kılacaktı"
Hainler oğlumu sırtında vurdu
"Hainler oğlumu sırtında vurdu"
Şehit annesi 15 Temmuz gecesini anlattı
Şehit annesi 15 Temmuz gecesini anlattı
İhtişamıyla göz doldurdu! Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır
İhtişamıyla göz doldurdu! Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır
56 dolara satılmıştı! Gerçek değeri...
56 dolara satılmıştı! Gerçek değeri...
Uçakta panik anları kamerada
Uçakta panik anları kamerada
Maskesini çıkarıp öksürdü! Minibüste birbirlerine girdiler...
Maskesini çıkarıp öksürdü! Minibüste birbirlerine girdiler...
İstanbul korona halayı! Tedbiri elden bıraktılar
İstanbul korona halayı! Tedbiri elden bıraktılar
Daha Fazla Video Göster