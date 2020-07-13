Şehit Volkan Canöz'ün annesi o geceyi anlattı: "Hainler oğlumu sırtında vurdu"

Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Hanım 15 Temmuz gecesi yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Anne Canöz, "Hainler oğlumu sırtından, boynundan vurdu. Benim oğlum çok yürekli ve cesaretliydi eğer yerden kalksaydı o hainleri öldürürdü." dedi.

"HAİNLER OĞLUMU SIRTINDA VURDU"

Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Hanım 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Hainler oğlumu sırtından, boynundan vurdu. Benim oğlum çok yürekli ve cesaretliydi eğer yerden kalksaydı o hainleri öldürürdü. Olayları duyunca telefon açtım iki oğluma 'gelin eve' dedim. 1468 gün oldu ben onu halen bekliyorum. Benim oğlumun anahtarını bana teslim etmediler. Ben oğlum gelir diye kapının arkasında anahtar bırakmıyorum, oğlum anahtarıyla gelip açarda gelir diye...