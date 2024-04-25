"Gök Kubbe" ile güvenlik şemsiyesi

ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemi nasıl çalışıyor? Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi nasıl oluşturuldu? "Gök Kubbe"de hangi sistemler var? A Haber muhabiri Murat Sekban uzmanına sordu.

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