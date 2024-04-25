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ABD Ukrayna'ya gizlice füze gönderdi! Savaşın seyri değişir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 16:46
Rusya-Ukrayna savaşında gerilimi artıracak açıklama yine ABD'den geldi. Amerikan yetkililer, şubat ayında Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze yollandığını teyit etti.
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