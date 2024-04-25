Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti | Eylem Planı Protokolü imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı gerçekleştiren kabulde Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Bektenov'u kabulü öncesi Türkiye-Kazakistan arasında Eylem Planı Protokolü imzalandı.

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