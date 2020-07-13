15 Temmuz'da kardeşini kollarında şehit verdi

Dilek Pilavcı kardeşi Volkan Pilavcı'nın kollarında şehit düştüğünü ve o geceler neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlattı. "Aynı aileden 3 gazi bir şehidimiz var. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın." diyen Pilavcı, "O benim küçük babamdı. Yokluğunu çok arıyorum. Elbet bir gün buluşacağız." dedi.

"O BENİM KÜÇÜK BABAMDI"

Dilek Pilavcı kardeşi Volkan Pilavcı'nın kollarında şehit düştüğünü ve o geceler neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlattı. Dilek Pilavcı: 2 kızım 2 kardeşim eşim ve ben 6 kişi Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktık. Kardeşimin kollarımda şehit düştüğü hissettim ama konduramadım biz onu acile teslim ettik ama kardeşimi direk morga koymuşlar. Aynı aileden 3 gazi bir şehidimiz var. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın. O benim küçük babamdı. Yokluğunu çok arıyorum. Elbet bir gün buluşacağız.