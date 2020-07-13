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Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı

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Giriş: 13.07.2020 18:47
Güncelleme:13.07.2020 18:57
15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi gecesinde Ankara'da vatanı bayrağı ezanı için canını feda eden kahramanların aileleri o gece neler yaşandığını A Haber'de anlattı. Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar o kara gecede yaşananları anlattı.

15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi gecesinde Ankara'da vatanı bayrağı ezanı için canını feda eden kahramanların aileleri o gece neler yaşandığını A Haber'de anlattı.

"OĞLUM BİR KUŞ GİBİ UÇTU GİTTİ"

Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar o kara gecede yaşananları anlattı. Acılı anne "Kardeşim hastanede çalışıyor, evladım kanlar içinde olduğu için tanıyamamış. Ben oğlumu cansız bedenini gördüğümde ölmemişti, uyuyordu. Oğlum halı saha maçından geldi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyduğunu gibi çıktı ve arkasına bile dönemeden gitti. O gidiş son görüşümdü."

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